Alcaldía de Bogotá refuerza controles sanitarios en comercios de alimentos y licor en fin de año

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Salud, reforzó los operativos de inspección, vigilancia y control (IVC) en establecimientos que venden alimentos y bebidas alcohólicas, con el objetivo de prevenir riesgos para la ciudadanía durante las celebraciones de fin de año.

Entre el 15 y el 25 de noviembre, los equipos técnicos inspeccionaron 18.639 litros de bebidas alcohólicas, de los cuales 21 litros (0,1%) fueron destruidos por incumplir las normas sanitarias. El 75% de estos productos resultaron fraudulentos.

Adicionalmente, se llevaron a cabo visitas a bares, discotecas, depósitos y expendios de bebidas con el motivo de prevenir el consumo de licor adulterado.

Dentro de los controles también se abarcaron alimentos donde 5.197 kilos de productos sólidos y 1.464 litros de alimentos líquidos fueron revisados. Como resultado, se destruyeron 71 kilos (1,4%) y 29 litros (2%), debido a fechas de vencimiento expiradas, alteraciones en su composición o malas condiciones de almacenamiento.



En total, la Secretaría de Salud aplicó 81 medidas sanitarias, entre clausuras temporales y suspensiones parciales, lo que corresponde al 2,49% de los establecimientos visitados.

El plan incluye intervenciones en todas las localidades de la ciudad. De los 3.244 establecimientos inspeccionados, los más frecuentes fueron restaurantes (28,88%), panaderías (23,52%), expendios minoristas (11,10%) y expendios de bebidas alcohólicas (10,76%).

“Es importante que usted identifique como ciudadano al consumir licor adulterado que lo primero que va a presentar es un malestar general. Puede llegar al coma y hasta la muerte. Por eso debe identificar las bebidas, los sellos, las tapas y su QR en donde va a identificar y encontrar si lo que corresponde desde fábrica es a la bebida que usted va a consumir”, mencionó Mary Luz Gómez Mayorga, Subdirectora de Laboratorio de Salud Pública.