En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Alcaldía de Bogotá refuerza controles sanitarios en comercios de alimentos y licor en fin de año

Alcaldía de Bogotá refuerza controles sanitarios en comercios de alimentos y licor en fin de año

La Secretaría de Salud informó que han realizado la inspección de más de 18.600 litros de licor inspeccionados y se han aplicado 81 medidas sanitarias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad