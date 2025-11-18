La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Salud, puso en marcha 285 operativos de inspección, vigilancia y control para reforzar la seguridad sanitaria de alimentos, bebidas y juguetes que se comercializan durante la temporada de fin de año.

Estos operativos se desarrollan entre el 15 de noviembre de 2025 y el 15 de enero de 2026 e incluyen supervisiones en supermercados, tiendas, panaderías, restaurantes, depósitos de alimentos, expendios de alcohol y puntos de venta de juguetes. Las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar serán las más intervenidas por su alta actividad comercial en esta época.

“En esta temporada de celebraciones es fundamental garantizar que los productos que consumen las familias bogotanas sean seguros. Por eso intensificamos nuestras acciones para identificar y retirar del mercado aquellos que puedan representar un riesgo”, afirmó Diana Walteros, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública.

Bogotá refuerza vigilancia sanitaria de productos de alto consumo en fin de año Foto: Alcaldía de Bogotá

La Secretaría confirmó que estos operativos se concentrarán en fechas clave de noviembre y diciembre, con controles en establecimientos de alta afluencia y acciones conjuntas con otras entidades distritales. Además, se tomarán muestras de alimentos y bebidas para verificar su seguridad y se realizarán campañas pedagógicas dirigidas a comerciantes y ciudadanos para promover buenas prácticas de manipulación, compra y venta responsable.



El Distrito invita a los ciudadanos a adoptar varias recomendaciones para garantizar compras y consumos seguros durante esta temporada. En el caso de los alimentos, sugiere comprar únicamente en establecimientos formales, revisar las etiquetas y fechas de vencimiento, y evitar productos con empaques dañados o en mal estado.

Bogotá refuerza vigilancia sanitaria de productos de alto consumo en fin de año Foto: Alcaldía de Bogotá

Para las bebidas alcohólicas, la Secretaría recuerda verificar que los envases estén sellados y sin alteraciones, escanear el código QR de la estampilla para confirmar su autenticidad y desechar adecuadamente las botellas después del consumo.

En cuanto a los juguetes, se recomienda adquirir únicamente aquellos que cuenten con etiquetas en español, información del fabricante y certificaciones de seguridad para proteger a los menores.