Adolescente fue aprehendida al ser señalada de asesinar a su novio en Segovia, Antioquia

La población en el Nordeste de Antioquia no sale del asombro luego de conocer un aberrante caso en el que una menor de edad de tan solo 14 años habría asesinado con un arma cortopunzante a su pareja sentimental, un joven de 19 años.

El hecho ocurrió en el barrio 7 de agosto del municipio de Segovia, Nordeste antioqueño.

Según ha podido trascender la menor de edad fue aprehendida en flagrancia minutos después de usar un cuchillo para hacerle varias heridas a su novio que fue identificado por las autoridades como Juan David López Álvarez.

A pesar de que el joven fue llevado hasta un centro asistencial, terminó falleciendo producto de las graves heridas provocadas por la adolescente.

Una vez reportado el hecho la menor quedó a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia mientras se surte la audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación que la podría acusar de homicidio agravado.

Sin embargo, no es el único hecho reportado en el departamento con menores de edad, ya que en Medellín fue aprehendido un menor de 16 años que habría atacado con un machete a un hombre en plena vía pública. Al parecer, ambos habían tenido una discusión en una celebración minutos antes del altercado que acabó con la vida del joven agredido.

Las autoridades lograron llegar hasta la zona donde se reportó el trágico hecho, aprehendió al menor de edad y lo puso al recaudo de la justicia que posteriormente le impuso una medida de internamiento por el delito de homicidio.