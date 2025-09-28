Ni bomberos se salvan de los robos en Bucaramanga: hurtan tijeras hidráulicas en emergencia

Ni siquiera el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga se salvó de la delincuencia. En la madrugada de este domingo, mientras atendían un derrame de aceite en la carrera 15 entre calles 9 y 10, vía al norte de la ciudad, delincuentes robaron unas tijeras hidráulicas, conocidas como “quijadas de la vida”, equipo indispensable para rescates en accidentes de tránsito.

El comandante de la institución, Diego Rodríguez, explicó que la pérdida de esta herramienta afecta directamente la capacidad de respuesta de la unidad de rescate.

“Es una herramienta para salvar vidas. Con este robo, la máquina que fue víctima del hurto queda sin esta herramienta vital de apertura de puertas”, señaló.

Las tijeras hidráulicas representan la diferencia entre la vida y la muerte para las víctimas atrapadas en accidentes de tránsito. “Cada segunda cuenta cuando debemos liberar a personas en riesgo, y sin esta herramienta se limita nuestra acción en momentos críticos”, agregó la institución.



El Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a los responsables para que comprendan la magnitud del daño causado y devuelvan el equipo.

“No se trata de un objeto cualquiera, es una herramienta que representa esperanza y vida para quienes sufren un accidente”, concluyó.

Las autoridades verifican las cámaras de vigilancia del sector en busca de los responsables de este robo que genera indignación en la ciudad.