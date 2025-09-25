Ladrón resulta herido con arma de fuego en procedimiento policial en Bucaramanga

Un procedimiento policial en el barrio Gaitán de Bucaramanga terminó con un hombre de 27 años lesionado por arma de fuego, luego de que presuntamente intentara accionar un revólver contra uniformados de la Policía Metropolitana.

Los hechos ocurrieron en la calle 19A entre carreras 15 y 14, cuando una patrulla adscrita al CAI Café Madrid recibió la alerta de un ciudadano sobre la presencia de un hombre armado en la zona. Según el reporte oficial, al notar la presencia policial el sujeto emprendió la huida, dejando caer un revólver que recogió nuevamente mientras ignoraba las voces de alto.

En ese momento, el individuo habría intentado disparar, situación que llevó a uno de los patrulleros a accionar su arma de dotación, impactándolo en el abdomen. A pesar de la herida, el hombre continuó huyendo algunos metros hasta desplomarse, momento en el cual fue interceptado, auxiliado y trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica y a la espera de un procedimiento quirúrgico, debido a lesiones en el hígado y el pulmón.

Hombre resultó herido en medio de un operativo policial en Bucaramanga. "El sujeto intentó atacar con dos armas de fuego a una patrulla en el barrio Girardot tras ser denunciado por la comunidad de estar amenazando a motociclistas", señala el informa oficial #VocesySonidos pic.twitter.com/FziJAyl0Yu — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 24, 2025

El lesionado fue identificado como Brayan Yadir Franco Peña, quien presenta varias anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, narcotráfico, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.



En el lugar de los hechos, la Policía incautó un revólver calibre 38 y recolectó material probatorio, incluido un casquillo calibre 9 milímetros. El procedimiento estuvo a cargo de la SIJIN, que adelantó labores de vecindario, entrevistas y recolección de videos de seguridad para fortalecer la investigación.

Las autoridades informaron que el caso será remitido a la Fiscalía para las actuaciones judiciales correspondientes y reiteraron su compromiso en la lucha contra la criminalidad en Bucaramanga.

En Bucaramanga hace dos semanas ocurrió un caso similar cuando un delincuente al ver la presencia de la Policía en el barrio Campohermoso dejó abandonada una motocicleta y trató de enfrentarse a los uniformados que lo persiguieron por la calle 45.

"Uno de los uniformados accionó su arma de dotación porque el hombre apuntó con una pistola sobre la patrulla y resultó impactado. Fue auxiliado y llevado a un centro médico", dijo en su momento el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.