Embarazos disminuyeron en un 56 % en los últimos cinco años en Bucaramanga

La Secretaría de Salud de Bucaramanga reportó una reducción en los embarazos durante los últimos cinco años. Según cifras oficiales, entre agosto de 2020 y agosto de 2025 los nacimientos pasaron de 7.200 a 3.162, lo que representa una disminución del 56 %.

La secretaria de Salud municipal, Claudia Amaya, explicó que esta tendencia también se refleja en los indicadores de embarazo adolescente, especialmente en los grupos de 10 a 14 años y de 10 a 19 años.

“El indicador que quisiéramos llevar a cero son los embarazos en niñas entre 10 y 14 años. Hemos logrado alguna disminución, pero no tan significativa como desearíamos, porque en la mayoría de los casos corresponden a situaciones de violencia sexual”, señaló.

Amaya destacó que Bucaramanga ha fortalecido las estrategias de atención integral para adolescentes, invitándolos a asistir a consultas médicas donde no solo se revisa su salud física y mental, sino que también se brinda orientación sobre proyecto de vida y el acceso a métodos anticonceptivos.



“Nuestros jóvenes tienen derecho a decidir cuándo iniciar su vida sexual, cuántos hijos quieren tener y a qué edad. Los servicios de salud garantizan anticonceptivos, preservativos y acompañamiento médico de manera gratuita”, enfatizó.

La funcionaria agregó que la reducción de embarazos en adolescentes ha sido posible gracias al trabajo comunitario y educativo impulsado por la administración municipal, con espacios como escuelas de padres, programas culturales, becas y actividades de aprovechamiento del tiempo libre que ofrecen alternativas para los jóvenes.

Finalmente, Amaya señaló que esta disminución local se da en un contexto mundial en el que la tasa de natalidad continúa bajando.