El drástico cambio que el embarazo causó en rostro de mujer de 28 años: no se reconoce

Una joven malasia de 28 años, identificada como Farah, ha causado gran conmoción en redes sociales tras revelar el drástico cambio que vivió en su rostro durante su embarazo.

A través de plataformas como TikTok y X, compartió imágenes que evidencian cómo su piel fue transformada por un acné severo que la dejó prácticamente irreconocible.

Farah, oriunda del estado de Selangor, explicó que los brotes comenzaron apenas dos meses después de haber quedado embarazada, cuando aún desconocía su estado. Aunque siempre anheló tener un hijo, jamás imaginó que los cambios hormonales afectarían su rostro de forma tan impactante.

“El embarazo no siempre es como lo pintan. A veces se idealiza demasiado, pero también puede traer retos difíciles. Hay que hablar de todo”, reflexionó en una de sus publicaciones, que se volvió viral por la crudeza y honestidad de su testimonio.

Según explicó, la causa de su condición fue un fuerte desbalance hormonal provocado por el aumento de progesterona durante el primer trimestre de gestación. Este fenómeno incrementa la producción de grasa y sebo en la piel, lo que puede derivar en casos extremos de acné como el suyo.

Inicialmente, Farah intentó controlar el brote con productos dermatológicos, sin éxito. Fue solo cuando notó un retraso en su periodo menstrual que acudió al médico, donde le confirmaron el embarazo. A partir de ese momento, su rostro comenzó a inflamarse de manera alarmante: su nariz se hinchó, aparecieron manchas rojizas, sus líneas de expresión se marcaron y comenzó a sentir una comezón constante e irritante.



El antes, durante y después del embarazo de mujer que sufrió acné severo

Hoy, ya convertida en madre, reconoce que enfrentó una etapa muy difícil a nivel emocional. “Mi cara cambió un 100%. No me reconocía. Pero agradezco tener a mi esposo, que me recuerda todos los días que sigo siendo hermosa”, dijo en declaraciones recogidas por The Rakyat Post.

Su historia también despertó una ola de empatía: decenas de mujeres le escribieron para compartir experiencias similares, algunas incluso más complejas, con síntomas que incluyeron manchas oscuras, quistes, vómitos severos y hasta sangrado.

Para Farah, el embarazo ha sido una prueba que le impuso la vida, pero también una oportunidad para visibilizar lo que muchas futuras madres viven en silencio. “Cada embarazo es único. Lo importante es hablar con honestidad y apoyarnos entre nosotras”, concluyó.