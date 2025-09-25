En vivo
Aguacero en Bucaramanga provocó caída de gigantesco árbol que afectó cuatro viviendas

Aguacero en Bucaramanga provocó caída de gigantesco árbol que afectó cuatro viviendas

Un sector del barrio Morrorrico en Bucaramanga quedó sin servicio de energía por los daños en un poste tras el fuerte aguacero.

arbol Morrorico Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Árbol Morrorico Bucaramanga //Foto: suministrada
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Un fuerte aguacero acompañado de vientos provocó la caída de un gigantesco árbol en el sector de Morrorrico, vía de salida hacia Cúcuta, que dejó graves afectaciones en cuatro viviendas y generó daños en el servicio de energía eléctrica por la caída de un poste de luz.

De acuerdo con el reporte de Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, el árbol cayó directamente sobre los techos de cuatro casas, destruyéndolos en gran parte y dejando a las familias damnificadas.

“El cuerpo de bomberos atendió la emergencia y la Unidad de Gestión del Riesgo, tras validar las afectaciones, entregó ayudas humanitarias como frazadas, plásticos y colchonetas. Una de las viviendas sufrió daños estructurales considerables, por lo que hoy ingenieros especializados realizarán una valoración detallada”, señaló Rodríguez.

El impacto del árbol también ocasionó la caída de un poste de energía, dejando al sector sin servicio eléctrico. La Electrificadora de Santander (ESSA) adelantó labores para restablecer el suministro, mientras que la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) apoyó en la recolección de escombros.
Además, la Dirección de Tránsito habilitó nuevamente la vía tras el retiro del material.

Ante la denuncia de la comunidad sobre el riesgo de caída del árbol que ya había sido notificado a la Alcaldía de Bucaramanga, Rodríguez explicó que no tiene competencia para realizar la tala preventiva de árboles y que estas solicitudes deben ser remitidas a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), entidad encargada de evaluar y autorizar las intervenciones ambientales.

"Al interior de la unidad no se tiene la competencia para hacer ninguna tala de árboles, por lo que en caso de reclamaciones lo que hace Gestión del Riesgo es recepcionar ese tipo de solicitudes, hacer la consulta a través de los ingenieros ambientales y de inmediato se corre traslado a la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)", explicó el funcionario.

Por fortuna, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque una de las viviendas permanece bajo revisión por los serios daños ocasionados al recibir el impacto directo del árbol.

