En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / En alerta roja cuatro municipios de Santander por riesgo de deslizamientos tras lluvias

En alerta roja cuatro municipios de Santander por riesgo de deslizamientos tras lluvias

Las lluvias han dejado siete muertos este años en Santander. Además, daños en más de 1.600 viviendas.

Lluvias en Santander dejan cerca de 4.500 familias damnificadas y múltiples vías bloqueadas
Referencia lluvias en Santander
Foto: Captura de video
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

En Santander continúan las lluvias este viernes 19 de septiembre, con reportes de precipitaciones durante la madrugada en el área metropolitana de Bucaramanga, la provincia de Soto Norte y en municipios del Magdalena Medio como Puerto Wilches, Barrancabermeja, Puerto Parra y Sabana de Torres.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió que las lluvias se mantendrán y emitió un pronóstico de amenaza por deslizamientos de tierra en varios municipios del departamento.

Según el reporte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, cuatro municipios se encuentran en alerta roja: Puerto Parra, Sabana de Torres, Simacota y Vélez. En alerta naranja están Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landázuri y Santa Helena del Opón. Finalmente, otros 19 municipios, entre ellos Aguada, Betulia, Chima, Guaca, Mogotes, Oiba y San Vicente de Chucurí, están bajo alerta amarilla.

La temporada de lluvias en Santander ha dejado un saldo trágico de siete personas fallecidas y múltiples afectaciones en viviendas, cultivos e infraestructura vial. Así lo confirmó el director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento, Eduard Sánchez, quien entregó un balance de la situación.

Cinco de las víctimas murieron en entre los municipios de El Palmar y Galán cuando viajaban en una camioneta y al paso por una batea, el vehículo fue arrastrado por la corriente de una quebrada; otra persona perdió la vida en Encino, cuando una roca cayó sobre un bus en la vía nacional, y la séptima víctima se registró en Matanza, donde una tormenta eléctrica acabó con la vida de un habitante del corregimiento Santa Cruz de la Colina.

En materia de daños materiales, se han reportado 12 viviendas destruidas y 1.623 averiadas, además de 10 acueductos, nueve puentes y ocho instituciones educativas afectados. En el sector agrícola, la cifra asciende a más de 1.250 hectáreas de cultivos impactados por la temporada invernal.

En cuanto a la red vial, se registran más de 56 kilómetros de vías terciarias y secundarias deterioradas. Para atender esta situación, la Gobernación de Santander, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, ha desplegado maquinaria amarilla en 47 municipios.

Publicidad

“Con la maquinaria amarilla protegemos infraestructuras viales y corregimos los cauces de los ríos para evitar que el agua siga afectando viviendas y cultivos. También trabajamos en la socavación de puentes que ponen en riesgo a las comunidades”, explicó Sánchez.

El funcionario señaló que, aunque en los últimos días se han registrado altas temperaturas, la temporada de lluvias no ha terminado, por lo que llamó a la ciudadanía a mantener la alerta y estar preparados frente a eventuales emergencias.

Lea también:

  1. Lluvias barranquilla medidas nuevas.jpg
    Las lluvias más intensas se esperan para este sábado.
    BLU Radio
    Caribe

    Lluvias y fuertes brisas causan estragos en Barranquilla y municipios del Atlántico

  2. lluvias-en-antioquia-vias-nacionales-foto-invias.jpg
    Vía afectada por lluvias en Antioquia.
    Foto: Invías.
    Antioquia

    Antioquia se prepara para la segunda temporada de lluvias: reforzaron con $15.000 millones

Las autoridades recomendaron a las comunidades de zonas rurales y de ladera mantenerse atentas ante posibles deslizamientos y crecientes súbitas, y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Santander

Lluvias en Colombia

Deslizamiento

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad