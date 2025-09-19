En alerta roja cuatro municipios de Santander por riesgo de deslizamientos tras lluvias

En Santander continúan las lluvias este viernes 19 de septiembre, con reportes de precipitaciones durante la madrugada en el área metropolitana de Bucaramanga, la provincia de Soto Norte y en municipios del Magdalena Medio como Puerto Wilches, Barrancabermeja, Puerto Parra y Sabana de Torres.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió que las lluvias se mantendrán y emitió un pronóstico de amenaza por deslizamientos de tierra en varios municipios del departamento.

Según el reporte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, cuatro municipios se encuentran en alerta roja: Puerto Parra, Sabana de Torres, Simacota y Vélez. En alerta naranja están Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landázuri y Santa Helena del Opón. Finalmente, otros 19 municipios, entre ellos Aguada, Betulia, Chima, Guaca, Mogotes, Oiba y San Vicente de Chucurí, están bajo alerta amarilla.

La temporada de lluvias en Santander ha dejado un saldo trágico de siete personas fallecidas y múltiples afectaciones en viviendas, cultivos e infraestructura vial. Así lo confirmó el director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento, Eduard Sánchez, quien entregó un balance de la situación.



Cinco de las víctimas murieron en entre los municipios de El Palmar y Galán cuando viajaban en una camioneta y al paso por una batea, el vehículo fue arrastrado por la corriente de una quebrada; otra persona perdió la vida en Encino, cuando una roca cayó sobre un bus en la vía nacional, y la séptima víctima se registró en Matanza, donde una tormenta eléctrica acabó con la vida de un habitante del corregimiento Santa Cruz de la Colina.

En materia de daños materiales, se han reportado 12 viviendas destruidas y 1.623 averiadas, además de 10 acueductos, nueve puentes y ocho instituciones educativas afectados. En el sector agrícola, la cifra asciende a más de 1.250 hectáreas de cultivos impactados por la temporada invernal.

En cuanto a la red vial, se registran más de 56 kilómetros de vías terciarias y secundarias deterioradas. Para atender esta situación, la Gobernación de Santander, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, ha desplegado maquinaria amarilla en 47 municipios.

“Con la maquinaria amarilla protegemos infraestructuras viales y corregimos los cauces de los ríos para evitar que el agua siga afectando viviendas y cultivos. También trabajamos en la socavación de puentes que ponen en riesgo a las comunidades”, explicó Sánchez.

El funcionario señaló que, aunque en los últimos días se han registrado altas temperaturas, la temporada de lluvias no ha terminado, por lo que llamó a la ciudadanía a mantener la alerta y estar preparados frente a eventuales emergencias.

Las autoridades recomendaron a las comunidades de zonas rurales y de ladera mantenerse atentas ante posibles deslizamientos y crecientes súbitas, y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro.