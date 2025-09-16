Lluvias y fuertes brisas causan estragos en Barranquilla y municipios del Atlántico

En el Caribe empezaron a cumplirse los pronósticos de intensas lluvias para las horas de la tarde y noche en esta semana, especialmente en el Atlántico, donde este martes hubo fuertes precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y vientos que provocaron estragos en varias poblaciones.

En el caso de Barranquilla, las afectaciones se registraron principalmente en la urbanización Puerta Dorada, en el suroccidente de la ciudad, donde volaron tejados, vidrios y las rejas de tres conjuntos residenciales.

Habitantes del sector contaron que no hubo heridos, pero que las brisas causaron destrozos hasta en varias obras de construcción que se realizan en la zona, incluido los trabajos para el nuevo CAI de la Policía que se construye en el sector.

Lluvias con fuertes vientos están provocando estragos en Atlántico. A esta hora, la Defensa Civil realiza barridos por el sur de Barranquilla y en cinco municipios donde se reportan daños por caída de árboles y voladura de techos. #VocesySonidos pic.twitter.com/PplKmdMXRM — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 16, 2025

Además, hubo serios daños en el colegio Juan XXIII de Malambo, donde las brisas tumbaron varios árboles y partieron el techo de los pasillos del plantel, situación que sería similar en por lo menos cinco municipios del Atlántico, según los reportes que han recibido los organismos de socorro.

El mayor Néstor Rodríguez, director de la Defensa Civil en el Atlántico, indicó que ya están haciendo presencia en las zonas afectadas para cuantificar daños y empezar la entrega de ayudas.

"Nos han llamado de varios municipios, especialmente de Malambo, Galapa, Manatí, Repelón y Soledad, donde nos encontramos realizando unos barridos, unos recorridos con los coordinadores de gestión de riesgo para hacer un reporte de cada una de las afectaciones que hayan tenido estos municipios por las últimas lluvias que se han presentado con vientos fuertes en el departamento del Atlántico", expresó el mayor Rodríguez.

Publicidad

En Manatí, sur del Atlántico, los daños tienen que ver con inundaciones provocadas por el desbordamiento de arroyos que aún no han sido canalizados y que suelen causar emergencias en cada temporada de lluvias.