Fuertes lluvias afectan a cinco departamentos del Caribe; Ideam declaró alerta amarilla

Una madrugada bajo fuertes lluvias ha vivido gran parte de la región Caribe, por la confluencia que tuvieron los rezagos de la onda tropical número 33 y una vaguada monzónica que han provocado tormentas eléctricas e intensas lluvias en gran parte del departamento del Atlántico, Magdalena, La Guajira, Córdoba y Sucre.

Por lo menos, desde las 3:00 de la mañana hubo intensas precipitaciones, con rayos y centellas, que habrían afectado la prestación del servicio de energía en algunas zonas del suroccidente de Barranquilla, donde los habitantes también reportan inundaciones por el desbordamiento de arroyos.

"Aquí se inundó. Mira cómo está todo inundado. Acá se subió y ya está bajando. Quedamos algunas casas sin luz", contó una mujer del barrio Los Olivos a través de redes sociales.

Desde las 3 de la mañana se presentan intensas lluvias en Barranquilla. Habitantes del barrio Los Olivos reportan inundaciones y afectaciones en el servicio de energía. #VocesySonidos pic.twitter.com/ZxICncH0kg — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 8, 2025

De acuerdo con información que reporta el Ideam, en total son cinco los departamentos afectados con estas intensas lluvias de las últimas horas, entre los que se encuentra Atlántico, Magdalena, La Guajira, Córdoba y Sucre.

Por esto, fue declarada la alerta amarilla por posibles inundaciones, pero no se descarta que esto evolucione en las próximas horas, por lo que hay una vigilancia activa.

Publicidad

"En amplias áreas del mar Caribe y en sectores costeros se presentaron lluvias moderadas a fuertes, más intensas en inmediaciones del golfo de Urabá, cerca de las costas de Córdoba y Sucre, así como en los litorales de Atlántico, Magdalena y La Guajira. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se registraron precipitaciones significativas, particularmente en su área marítima y en la isla de Providencia. Se mantiene la alerta amarilla por vientos y oleaje en sectores del centro y oriente del mar Caribe", indicó el meteorólogo Alexander Martínez.

Desde la cuenta de X de la Alcaldía de Barranquilla fue compartido un mensaje a las 3:27 de la mañana con recomendaciones para mantenerse a salvo en medio de la tormenta. A su vez, sugirieron reportar cualquier emergencia a la línea 195 o al (605) 401 0205.

