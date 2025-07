Lanzan alerta sanitaria en Bucaramanga por inminente llegada de la fiebre amarilla

La Secretaría de Salud de Bucaramanga lanzó una alerta sanitaria ante la inminente llegada del virus de la fiebre amarilla al departamento de Santander y a la capital santandereana. La advertencia se produce luego de que el Ministerio de Salud declarara al municipio como zona de alto riesgo por la circulación del mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue, y que también es portador del virus de la fiebre amarilla.

“Bucaramanga ha sido uno de los municipios declarados por el Ministerio como de alto riesgo. Quiere decir que en nuestro municipio tenemos la circulación del vector que es ese Aedes aegypti, que es el mismo que transmite el dengue”, advirtió Claudia Amaya, secretaria de Salud municipal.

Ante este escenario, las autoridades locales han puesto en marcha una estrategia de preparación que incluye la implementación de un plan de contingencia y una campaña de intensificación de la vacunación contra la fiebre amarilla, especialmente dirigida a las personas entre los nueve meses y los 60 años de edad.

“La vacuna es gratuita, segura y con una efectividad del 99%, y está disponible en todos los centros de salud de Bucaramanga, tanto públicos como privados. Solo se necesita una dosis en toda la vida”, explicó Amaya.

No obstante, la funcionaria recalcó que hay ciertos grupos de población para quienes está contraindicada la inmunización, como mujeres embarazadas, personas con enfermedades que comprometan el sistema inmunológico, pacientes con cáncer, artritis reumatoide, enfermedad renal crónica, o aquellos que están tomando anticoagulantes. En el caso de personas mayores de 60 años o con VIH, se requiere evaluación médica previa.

Según proyecciones del Ministerio de Salud basadas en el comportamiento histórico del vector, se estima que el primer caso de fiebre amarilla podría presentarse en Bucaramanga hacia el mes de diciembre. “Eso pudiera adelantarse en caso de que tengamos visitantes provenientes de zonas de muy alto riesgo”, advirtió la secretaria.

Amaya también fue enfática al aclarar que la fiebre amarilla no se transmite de persona a persona, sino únicamente a través de la picadura del mosquito infectado.

“Si yo estoy al lado de una persona que tiene fiebre amarilla, no por el contacto, no por compartir saliva, no por compartir los utensilios, me va a dar fiebre amarilla. Me tiene que picar una Aedes aegypti que esté infectada con el virus”, explicó.

La Alcaldía hizo un llamado urgente a la ciudadanía para acudir a los puntos de vacunación, eliminar criaderos de mosquitos en sus hogares y mantener medidas de protección personal como el uso de repelente y toldillos. Las autoridades insistieron en que la mejor forma de enfrentar esta amenaza es con prevención y vacunación oportuna.