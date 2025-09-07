Alcaldes de Barranquilla y Cartagena no viajarán a Washington, Estados Unidos

En medio de la polémica suscitada por los planes de viaje de cinco alcaldes capitales de Colombia hacia los Estados Unidos, entre los que al parecer estaba el objetivo de hablar sobre el programa de lucha antidrogas, Blu Radio conoció en las últimas horas que los alcaldes de Barranquilla y Cartagena, Alejandro Char y Dumek Turbay, finalmente no volarán a tierras norteamericanas.

Por un lado, el mandatario barranquillero aún no ha revelado los motivos de su ausencia, aunque todo indica a que sería por razones de su agenda en la que, por ejemplo, está la entrega de un parque para la tarde de este domingo en el barrio La Unión, al suroriente de la capital del Atlántico.

Por otro lado, desde Cartagena le confirmaron a Blu Radio que Dumek Turbay no podrá asistir a la cita debido a una dificultad con su pasaporte, por lo que ambas inasistencias se suman a la del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por compromisos pendientes.

Hay que recordar que el alcalde Turbay respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro diciendo que, efectivamente, “no es su competencia tratar esos asuntos”, pero esta invitación se la hicieron congresistas estadounidenses para gestionar nuevos mercados de inversión.

Dumek Turbay. Foto: Blu radio.

“Presidente Gustavo Petro, efectivamente no es competencia de ningún alcalde tratar asuntos de Estado, como la certificación antidrogas. Usted, en representación del Gobierno nacional, sabrá cómo gestionar tan importante tema”, escribió inicialmente en sus redes sociales.

“Lo que sí debe quedar claro, señor presidente, es que las relaciones bilaterales entre Cartagena y los Estados Unidos, históricas y de carácter bipartidista, son de mi resorte como primer mandatario de la ciudad. Es mi deber trabajar por el fortalecimiento de los lazos de cooperación internacional, y más siendo aquel nuestro principal socio comercial y emisor turístico. Además, a través de diferentes agencias estatales y ONG norteamericanas, se viene trabajando coordinadamente desde hace más de 30 años en labores de asistencia social, económica y humanitaria en algunos de los sectores más deprimidos de la ciudad”, agregó.

Publicidad

“En ese orden de ideas, la invitación que nos hicieran los congresistas estadounidenses en su visita a Cartagena corresponde, en nuestro caso particular, a la oportunidad de gestionar nuevos mercados de inversión, y de proyectar a La Heroica como ciudad puerto y principal destino turístico del país”, finalizó.

Hay que recordar que el director de la Asociación de Puerto del Atlántico, Lucas Ariza, también se refirió diciendo que no deberíamos cambiar el estatus de aliados con los Estados Unidos, teniendo en cuenta que la contaminación de los barcos se da mayormente lejos de los controles de los puertos y qué una buena cooperación reduciría este flagelo.