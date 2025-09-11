Liberales de Santander piden a César Gaviria negar aval a Richard Aguilar para el Senado

Un grupo de diputados, concejales, ediles, dirigentes y militantes del Partido Liberal en Santander le solicitarán formalmente al expresidente César Gaviria Trujillo, jefe de la colectividad, que no se otorgue el aval liberal para el Senado al exgobernador Richard Aguilar Villa.

Blu Radio conoció una carta que será enviada a la Dirección Nacional Liberal donde varios dirigentes del partido en Santander expresan su inconformismo por la posible llegada de Aguilar Villa a las toldas rojas.

En la misiva se asegura que el exgobernador de Santander y exsenador, ha estado involucrado en múltiples escándalos de corrupción relacionados con contrataciones irregulares, obras inconclusas, sobrecostos y presuntas redes clientelistas.

Entre los proyectos cuestionados mencionan el Corredor Agroforestal, las remodelaciones del Estadio Alfonso López y los contratos de acueductos municipales que, según los denunciantes, han dejado pérdidas millonarias y afectan a varias provincias del departamento.

Los militantes liberales señalaron que respaldar a Aguilar sería una incoherencia política y ética para el liberalismo santandereano.

“Otorgar un aval a quien ha combatido nuestras ideas, representa estructuras cuestionadas y ha sido símbolo del clientelismo que combatimos, sería un profundo error histórico y una herida a la militancia”, se lee en la carta.

Publicidad

El diputado liberal por Santander, Francisco González, cuestionó la posible llegada de Richard Aguilar al partido. "La mayoría del liberalismo santandereano. Esperamos que no se le de el aval a Richard Aguilar. No ha hecho liberalismo en el departamento. No nos parece ni coherente ni junto que se le permita su llegada. El no ha hecho ni construido ningún merito", aseveró.

"Las bases liberales en su gran mayoría lo que siente es que está llegando una persona que no tiene ningún merito y si nos genera un desgaste. No entendemos cual puede ser la sumatoria que le va hacer Ricard Aguilar al liberalismo santandereano", afirmó en Blu Radio el diputado González.

La carta de los liberales de Santander resalta la autoridad moral del expresidente César Gaviria y lo insta a preservar la esencia del liberalismo.

Publicidad

“Otorgar un aval a quien ha sido antagonista del liberalismo santandereano traicionaría nuestra identidad histórica. Esta decisión no solo protegerá la integridad del partido: enviará un mensaje claro de que el liberalismo no está dispuesto a sacrificar su esencia a cambio de votos”, concluyen la misiva.

Actualmente el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, sigue siendo investigado por presuntas irregularidades en contratos durante su administración

La colectividad roja en Santander espera que la dirección nacional tome una decisión que, según expresaron, será clave para mantener la coherencia, la transparencia y la credibilidad del Partido Liberal en la región.