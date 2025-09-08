Luis Carlos Reyes: “Petro toma mis denuncias de corrupción como un tema personal y no es así”

El exdirector de la Dian y exministro de Comercio Luis Carlos Reyes lanzó oficialmente su candidatura presidencial en medio de un abierto enfrentamiento con el presidente Gustavo Petro. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Reyes aseguró que sus denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el actual gobierno no tienen un carácter personal contra el jefe de Estado, sino que responden a su deber como funcionario y ciudadano.

“El presidente ha tomado esas denuncias de corrupción como un tema personal mío contra él, que no lo es”, afirmó el exfuncionario, conocido como Mr. Taxes.

Reyes insistió en que sus críticas están dirigidas a irregularidades detectadas en el Congreso y en el manejo de cupos indicativos, que involucran a exministros y a congresistas de la bancada del Pacto Histórico.



Ruptura con el presidente Petro

El distanciamiento entre Reyes y Petro se agudizó luego de que el mandatario lo señalara públicamente por no cumplir con órdenes relacionadas con la exportación de carbón hacia Israel. El exdirector de la Dian respondió que esas decisiones contaban con la firma y autorización del propio presidente.

Además, Reyes rechazó las insinuaciones del mandatario sobre supuestas irregularidades en su gestión administrativa. Para él, esas acusaciones obedecen a la incomodidad que generan sus denuncias.

Un presidente debería apoyar a los miembros de su gobierno que encuentran irregularidades y los llevan ante la justicia. En cambio, veo en su oposición algo preocupante señaló.

Denuncias de corrupción en el Congreso

El exministro enfatizó que sus señalamientos no han sido contra Petro de manera directa, sino contra figuras del Congreso que han tenido gran influencia en el Gobierno, como Roy Barreras y Armando Benedetti.

“En ningún momento he hecho acusaciones de corrupción contra el presidente Petro. Las he hecho contra miembros del Congreso de la República, incluyendo de la bancada del Pacto Histórico”, dijo Reyes.

El aspirante presidencial recordó que desde 2023 alertó sobre la infiltración de intereses clientelistas en la Dian y la entrega de prebendas a través de cupos indicativos. A su juicio, el Ejecutivo no actuó con contundencia frente a esos hechos.

Un proyecto político postpetrista

En su conversación con Blu Radio, Reyes planteó que Colombia debe superar la dinámica de caudillismos que ha dominado la política en las últimas décadas.

“Nos la pasamos demasiado tiempo hablando del presidente Petro, como en su momento también nos la pasamos demasiado tiempo hablando del presidente Uribe. Lo que necesitamos es una política postcaudillista, postpetrista”, aseguró.

Su propuesta de campaña busca recoger las opiniones de la ciudadanía a través de la plataforma mistertaxes.co, en la que los usuarios pueden expresar qué transformaciones esperan de un eventual gobierno.

Defensa de su gestión en la Dian

Uno de los cuestionamientos más recurrentes hacia Reyes se relaciona con la caída en el recaudo tributario y la expectativa de nuevas reformas fiscales. Sin embargo, el exministro defendió con cifras su paso por la entidad.

2023 y 2024 han sido los años de más alto recaudo tributario de la historia del país precisó.

El exfuncionario acusó al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla de haber manipulado la narrativa sobre su desempeño mediante una “campaña de desinformación”. Según Reyes, la verdadera causa de los problemas fiscales radica en el uso político de los recursos, particularmente a través de los cupos indicativos.

Camino a la candidatura presidencial

Aunque aún no ha definido la colectividad o mecanismo exacto con el que buscará llegar a la Casa de Nariño, Reyes no descartó aspirar por firmas. De momento, se presenta como una alternativa dentro de la izquierda, pero distanciado del actual Gobierno.

El exministro también anunció que denunciará al presidente Petro ante la Comisión de Acusación por injuria y calumnia, advirtiendo que sus declaraciones ponen en riesgo su seguridad personal.

