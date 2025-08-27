Publicidad

Corte Suprema revisará tutela que dejó en libertad al expresidente Álvaro Uribe

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, estudiará en segunda instancia la tutela que revocó la detención domiciliaria y ordenó la libertad del exmandatario.

Expresidente Álvaro Uribe
Expresidente Álvaro Uribe
Foto: AFP
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: agosto 27, 2025 05:44 p. m.

El pasado 19 de agosto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ganó una tutela en el Tribunal Superior de Bogotá que revocó su detención domiciliaria tras ser condenado en primera instancia a 12 años, en ese sentido, las víctimas dentro del proceso de Uribe impugnaron esta decisión

En ese sentido, tres magistrados deberán estudiar y resolver el estudio en segunda instancia de esa tutela: Gerson Chaverra, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Diego Corredor y Myriam Ávila tendrán la decisión en sus manos.

Vía tutela, el Tribunal decidió revocar la detención domiciliaria que había ordenado la juez 44 del caso, Sandra Heredia , contra Uribe. Esto, tras haberlo condenado a 12 años de cárcel, con beneficio de prisión domiciliaria; el exjefe de Estado permanecerá en libertad hasta que el Tribunal defina si revoca o mantiene la condena que se le impuso.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe gesticula mientras habla con la prensa afuera de un complejo judicial al final de su juicio en Bogotá.
Álvaro Uribe
Foto: AFP

"El Tribunal Superior de Bogotá resolvió la primera acción de tutela en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. La Sala Penal decidió sobre la solicitud de amparo interpuesta frente a la orden de detención inmediata dictada en su contra", explicó a través de un comunicado la autoridad.

Cabe recordar que la defensa del expresidente Uribe había presentado una apelación con la que buscaban tumbar la condena. El abogado Jaime Granados y su equipo jurídico tenían un plazo hasta el 13 de agosto para presentar el recurso al Tribunal de Bogotá.

Hoy el exmandatario está libre hasta tanto avance el proceso, que ha sido denominado por la opinión pública como “el juicio del siglo”.

