Álvaro Uribe tras quedar en libertad: habló de la zona binacional, las elecciones del 2026 y más

Después de 20 días de detención domiciliaria, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, recibió la boleta de libertad e inmediatamente salió de su vivienda en el municipio de Rionegro con dirección al parque de Sabaneta, en donde el exmandatario fue recibido por cientos de paisas que lo recibieron entre arengas.

Con un esquema de seguridad robusto, el exmandatario ingresó a un establecimiento comercial en donde se paró en una silla y le dio las gracias a las personas asistentes.

Uribe aprovechó el momento para hablar de Miguel Uribe Turbay, asegurando que aún le duele recordar a quien fuera precandidato presidencial. El expresidente confirmó que el sábado estará en Bogotá para realizar un homenaje póstumo en el barrio Modelia.

#VideoBLU A esta hora el expresidente Álvaro Uribe se dirige al público en el parque principal de Sabaneta luego de recuperar la libertad por una decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Uribe estará libre hasta que se conozca si se mantiene la condena en su contra o se archiva… pic.twitter.com/uxHmtQCzLT — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 20, 2025

Aprovechó el expresidente de Colombia para referirse a las elecciones del 2026, pidiendo que se haga una gran coalición democrática para que el próximo Gobierno nacional sea de tránsito y en donde el pedido de Uribe Vélez es que regrese la seguridad.

El expresidente también aseguró que el próximo domingo se realizarán dos foros pensando en una alianza para el próximo año. Este 24 de agosto la reunión será encabezada por el Nuevo Liberalismo, al mando de Juan Manuel Galán.

"Eso no puede ser una coalición de reparto de ministerios, de reparto de contratos. Eso tiene que ser una coalición de un compromiso serio de cara al país. Por eso vamos a seguir en los foros. Con la ayuda de Dios este domingo habrá dos foros", aseveró.

Hablando de las elecciones que vienen en el país, Álvaro Uribe Vélez indicó que los colombianos deben tener la certeza de cómo se va a votar, ya que aseguró que así gane el candidato del Centro Democrático, esto no es seguridad de que gane Colombia.

"Hemos ganado elecciones y ha perdido Colombia. Y hago una pregunta, ¿ustedes creen que un Gobierno le va a devolver la tranquilidad a los colombianos?", cuestionó.

Otro de los puntos en los que más hizo énfasis el exmandatario fue en las relaciones internacionales que deberá afrontar el Gobierno nacional a partir del 2026. Por ejemplo, Uribe rechazó que se haya creado una zona binacional con Venezuela, incluso, le pidió a las autoridades ayudar para la captura de Nicolás Maduro.

"No a la zona binacional con Maduro y este es un tema que lo estudian los expertos pero que lo tiene que entender y reclamar el gran pueblo colombiano no a la zona binacional con Maduro", manifestó.

Además, insistió que debe existir un nuevo Plan Colombia en alianza con los Estados Unidos, que con la ayuda de Israel, debe ser la base de la seguridad y de la lucha frontal de Colombia en contra del narcotráfico.

Finalmente, y en medio de un mensaje que llamó la atención de los asistentes, el exmandatario le pidió a las personas que no griten, “fuera, Petro” y que se cambien los cánticos por, “adentro, democracia “ en un mensaje de unidad de cara a las elecciones del otro año.