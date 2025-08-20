Álvaro Uribe visitará el barrio Modelia en Bogotá para recordar al "mártir" Miguel Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que el próximo sábado realizará un acto público en el barrio Modelia, al sur de Bogotá, para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay, a quien calificó como “mártir” tras ser asesinado en ese lugar.

El anuncio lo hizo desde Sabaneta, Antioquia, municipio al que se refirió como “una bella villa de la patria” que recibe a miles de peregrinos cada año en el santuario de María Auxiliadora. Uribe agradeció la generosidad de los habitantes y aprovechó para enviar un mensaje político al país.

“No vamos a decir fuera, vamos a decir adentro, democracia, queridos ciudadanos. Agradezco de todo corazón su generosidad”, señaló el exmandatario, quien insistió en que su movimiento busca construir un “gran gobierno de base democrática”.

El exjefe de Estado también reaccionó al fallo de tutela que le otorgó la libertad mientras se define su situación judicial en segunda instancia. Según dijo, una vez reciba la boleta oficial retomará actividades políticas en todo el país.

“Tan pronto me entreguen la boleta, nos vamos para las calles de la patria y ningún lugar mejor que esta villa tan bella que es Sabaneta. Con la ayuda de Dios el sábado haremos un acto de fe y de llamado a la patria desde aquel lugar del sur de Bogotá en el cual atentaron y finalmente asesinaron a nuestro mártir Miguel Uribe Turbay”, manifestó.

El exmandatario manifestó que en el 2026 se debe dar un gobierno de transición para que siga la secuencia democrática. “De nada sirve que ganemos las elecciones y pierda Colombia”, expresó Uribe, refiriéndose al tema de seguridad en el país.