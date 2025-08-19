ATENCIÓN: Álvaro Uribe gana tutela y queda en libertad hasta que Tribunal defina sentencia

Este martes, 19 de agosto, se confirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez recuperará su libertad luego de que el Tribunal Superior de Bogotá fallara a su favor una tutela que buscaba tumbar la medida de aseguramiento en su contra, mientras se conoce la decisión en segunda instancia sobre su condena por los delitos de soborno y fraude procesal.

Vía tutela, el Tribunal decidió revocar la detención domiciliaria que había ordenado la juez 44 del caso, Sandra Heredia, contra Uribe. Esto, tras haberlo condenado a 12 años de cárcel, con beneficio de prisión domiciliaria; el exjefe de Estado permanecerá en libertad hasta que el Tribunal defina si revoca o mantiene la condena que se le impuso.

"El Tribunal Superior de Bogotá resolvió la primera acción de tutela en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. La Sala Penal decidió sobre la solicitud de amparo interpuesta frente a la orden de detención inmediata dictada en su contra", explicó a través de un comunicado la autoridad.

Este viernes, 1 de agosto, la jueza Sandra Heredia definirá cuántos años de condena recibirá el expresidente Uribe. Foto: AFP

Caso Álvaro Uribe

Cabe recordar que la defensa del expresidente Uribe había presentado una apelación con la que buscaban tumbar la condena. El abogado Jaime Granados y su equipo jurídico tenían un plazo; hasta el 13 de agosto para presentar el recurso al Tribunal de Bogotá.

Justamente, el pasado 14 de agosto, Granados aseguró en diálogo con Blu Radio la jueza Heredia “sacó conclusiones a la ligera”. De hecho, insistió en que la sentencia fue resultado de una "visión totalmente parcializada” del caso.

Esta condena llegó, incluso, a pronunciamientos internacionales. Estados Unidos fue uno de los primeros países en referirse al tema el pasado 28 de julio, cuando se leyó la sentencia completa y la jueza acreditó al exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo una publicación en la red social X en la que se mostró en contra. De hecho, el funcionario del Gobierno de Donald Trump lo tildó como un “precedente preocupante”.

“El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, escribió.