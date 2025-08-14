Abogado Granados explica apelación de condena contra Uribe: “La jueza sacó conclusiones a la ligera”

La defensa del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que lo condenó a doce años de prisión domiciliaria, alegando sesgos políticos y violación de garantías procesales.

En la apelación, de 904 páginas, los penalistas Jaime Granados y Jaime Lombana pidieron al tribunal que "revoque parcialmente" el fallo condenatorio contra el exmandatario y que lo absuelva de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal por los que fue condenado.

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente, luego de que la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, lo hallara culpable por estos dos delitos en el llamado 'juicio del siglo' en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012.

En diálogo con Mañanas Blu, Granados aseguró que la apelación, que suma más de 900 páginas, se construye sobre un "disenso o discrepancia o un ataque a la sentencia", no sobre la simple repetición de argumentos ya expuestos. La estrategia se enfoca en confrontar punto por punto la sentencia de 1114 páginas, señalando específicamente los desacuerdos y las equivocaciones que, a su juicio, la invalidan.

Granados fue enfático al describir la sentencia como el resultado de una "visión totalmente parcializada" del análisis del caso. La defensa sostiene haber identificado al menos 43 errores en la valoración testimonial. Entre los puntos cruciales de la apelación, el penalista mencionó:

Interceptaciones ilegales: La defensa reitera que la grabación del expresidente Uribe desde la Corte Suprema de Justicia es ilegal. Se hace mención específica a las interceptaciones contra Nilton Córdoba Manyoma.

Valoración errónea de testimonios: Se cuestiona profundamente la manera en que se valoraron los testimonios, incluyendo el del señor Juan Guillermo Monsalve.

Ausencia de "determinación": La apelación discute la supuesta "determinación" que la jueza habría encontrado en la conducta del expresidente.

