Luis Carlos Reyes, exministro y exdirector de la DIAN, confirmó su aspiración a la presidencia 2026

El exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, confirmó, en diálogo con Blu Radio, su aspiración a la presidencia de 2026. Reyes explicó que su inhabilidad solo aplica para el Congreso, pues la norma indica que no se pueden ocupar cargos públicos un año después de la renuncia al cargo.

De acuerdo con las fechas proporcionadas por el exministro, su renuncia fue aceptada en marzo, lo que lo inhabilita como congresista (porque las elecciones son en marzo del otro año), pero no para la presidencia, porque las elecciones son en mayo, dos meses después de cumplir el año de su renuncia.

Reyes indicó que esta decisión la toma luego de, según él, recibir solicitudes de muchas personas para que llegara a la presidencia, por lo que no descartó la posibilidad de entrar a la carrera presidencial por firmas.

Luis Carlos Reyes, director de la Dian Foto: Blu Radio

A mí Armando Benetti logró inhabilitarme para Congreso aceptando la renuncia que yo le había presentado al presidente. Digamos que pensaron que con inhabilitarme para Congreso me sacaban del ámbito de la administración pública, pero, pues, yo creo que no contaron con este apoyo que yo estoy viendo para ir más allá de eso y buscar, potencialmente, la presidencia de la República, para la cual estoy completamente habilitado, dado que lo que la norma prevé es que no se pueden ocupar cargos públicos un año antes de las elecciones al cargo aseguró Reyes.

Por su parte, al referirse al caso de la DIAN, el exministro y exdirector de esa entidad aseguró que ayer, viernes 5 de septiembre, estuvo en la Corte Suprema testificando. Así mismo, resaltó que la investigación ha avanzado y que tiene la esperanza de que pronto paguen quienes se aprovecharon de la entidad para cobrar y hacer favores.

“Nosotros estamos convencidos de que hay suficientes pruebas para dar un castigo ejemplarizante hacia esas personas que buscan llevar la administración pública a beneficiar a sus propios intereses y no a los intereses de la nación”, afirmó.

También resaltó que su intención al postularse al cargo más importante de la nación tiene el objetivo de responder a las necesidades sociales de los colombianos y darle un giro a la política de Petro durante su administración, pero sin volver a lo tradicional.

En este sentido, habló de las dificultades de los empresarios mientras él fue director de la DIAN. “Yo lamento mucho que, para los empresarios que yo atendía y buscaba apoyar como ministro de Comercio, les haya tocado levantarse en el día a día a escuchar cosas como que el presidente les dijera que son descendientes de esclavistas, cuando me consta que en ese sector de la población hay personas que quieren luchar por su país, que quieren un país justo”, indicó.

Finalmente, recalcó la necesidad de modificar completamente la manera en que se relaciona el Ejecutivo con el Legislativo para evitar la corrupción.