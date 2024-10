Fuerte batalla por la dirección del partido Liberal a pocos días de su convención nacional

Tras casi dos años de espera, millonarias multas del CNE y amenazas de perder su personería jurídica, finalmente el partido Liberal realizará su IX Convención Nacional. El encuentro serán los días 31 de octubre y 1 de noviembre en la ciudad de Cartagena y en ella se espera que se elija una nueva dirección nacional y jefatura única, hoy en manos del expresidente César Gaviria .

Sin embargo, varios congresistas y dirigentes han criticado tanto los preparativos, las reglas de la convención y la convocatoria, que para algunos se trata de una estrategia del expresidente Gaviria para ser reelegido y atornillarse en el poder.

“Es increíble que el expresidente Gaviria violando la ley, violando la Constitución, violando los estatutos del partido, se haya esperado tantos años para convocar una convención y que cuando lo haga, lo haga de la manera infame como lo está haciendo en este momento. ¿Y por qué digo la palabra infame? Primero, la va a hacer en Halloween. Segundo, lo va a hacer en Cartagena. Son cosas que son absolutamente impresentables, que no dan las garantías para que los convencionistas, los delegados de los departamentos, puedan asistir de manera masiva, como requiere esta convención del partido Liberal. Es una convención que está diseñada para tratar de reelegir al presidente Gaviria”.

Según las críticas, en la resolución que convoca a la convención (Res. 8127) firmada por Gaviria y el secretario general Jaime Alberto Jaramillo, hay artículos polémicos como el que establece las vocerías autorizadas, lo que abre la puerta para que un solo delegado concentre el voto de más de dos personas únicamente mediante una autorización escrita; el establecimiento de un sistema de votación electrónico sin garantizar una comisión escrutadora; la aprobación por silencio, en el que si el jefe único lanza una propuesta y no hay reacción se interpreta como aprobada; limitación de dos años de militancia para candidatizarse a la dirección; entre otros.

“Están limitando las participaciones a una convención, no dejando que las personas que quieren participar liberales estén haciendo parte de la dirección, que puedan votar, que puedan tener voz en la convención. Le voy a poner un ejemplo. Dicen que nadie puede aspirar si no tiene dos años de militancia. ¿En qué podemos esperar que los jóvenes puedan llegar al partido con esas limitaciones? Hay congresistas que solo llegaron hace dos años, tienen la credencial, y según esas resoluciones, ejemplo, no pueden ser parte de una aspiración en la convención del partido Liberal”, señaló el senador Alejandro Carlos Chacón.

Para el exministro Luis Fernando Velasco , quien aspiraría a presidir el partido, es increíble la falta de garantías democráticas con las que se está convocando la convención.

“Una persona, un voto” es una vieja reivindicación ganada por las ideas liberales que hoy se aplica en las democracias del mundo. Suena increíble que en la convención del partido Liberal, mediante una resolución de su director, se impulse a caciques a recoger los votos de los delegados para votar en su nombre. Que le quiten la posibilidad de votar a conciencia a cada convencionista, repugna en la conciencia de los demócratas y por respeto a nuestros compañeros, daremos la batalla para anular tan odiosa resolución antidemocrática”, señaló en su cuenta de ‘X’.

Incluso la pelea por la dirección nacional ha llevado a que se lancen varias candidaturas que buscarán una dirección única o una dirección colegiada:

Dirección única:

César Gaviria, Expresidente de Colombia.

Alejandro Carlos Chacón, senador.

Luis Fernando Velasco, exministro del Interior.

Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliecer Gaitán.

Felipe Melo, dirigente liberal.

Juan Felipe Name, edil de Chapinero y Secretario General del Directorio Liberal de Bogotá.

Dirección colegiada:

Una lista de dirección colegiada impulsada por el exministro Luis Fernando Velasco, presidida por Gloria Gaitán.

Una lista de dirección colegiada impulsada por varios congresistas, presidida por Alejandro Carlos Chacón.

“El presidente Gaviria ha sido un hombre muy importante para nuestro país, y reconocemos su legado. Pero llegan momentos en los que nosotros tenemos que darle ese pedestal grande a esa persona que ha hecho grandes cosas por el partido, pero que también se requiere la renovación para darle nuevos aires al partido liberal, unos nuevos rumbos que reorienten al partido. La gente está pidiendo la renovación en el partido Liberal, y no podemos ser ajenos a lo que piden las bases de nuestro partido”, señaló el senador Chacón.