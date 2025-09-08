Video: hombre se coló en un matrimonio y se robó la caja de la lluvia de sobres

En cuestión de minutos lo que era un matrimonio feliz, terminó siendo una noche para el olvido para una pareja en Glendale, California, Estados Unidos. Para la ceremonia invirtieron miles de dólares, con la esperanza de recuperar una parte en la famosa lluvia de sobres, pero las cosas terminaron saliendo mal.

A través de cámaras de seguridad, identificaron que un hombre se robó la caja en donde se encontraba el dinero de la lluvia de sobres. El problema fue que se dieron cuenta cuando ya había terminado la ceremonia y el ladrón se encontraba lejos del salón de ceremonia.

De acuerdo con Nadeen y George Farahat, la pareja afectada por este robo, el hombre llegó al sitio vestido de negro con un traje de gala, además con un auricular en el oído con el cual se comunicó todo el tiempo con su cómplice. Además, logró burlar toda la seguridad privada que la pareja había contratado para esa noche tan especial.

Hombre se robó lluvia de sobres de matrimonio // Foto: Univision

Su estrategia fue ganarse la confianza de todos los asistentes y en el video se vio cómo habló con algunos invitados e incluso los camareros, quienes no lo vieron como algunas amenazas, además que corrió con suerte que ninguno de ellos fuese allegado a la pareja y notara que era alguien desconocido.

“Es una invasión a nuestra intimidad. No solo se llevaron dinero, también los recuerdos y las palabras de quienes quisieron estar con nosotros en un día tan especial”, dijo la pareja en diálogo con CBS News.

En total, este hombre logró robar la cifra de 100.000 dólares- equivalente a más de 400 millones de pesos-, según la pareja, por lo cual esperan que las autoridades le ayudan a dar con este hombre y su cómplice para que se haga justicia por este millonario robo en un día que, se suponía, tenía que ser inolvidable.