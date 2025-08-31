Mujer fue agredida por su pareja tras decir "no" a propuesta de matrimonio

Un impactante video se ha viralizado en redes sociales y ha generado gran indignación en la comunidad internacional por la terrible agresión de un sujeto a una mujer en una cafetería.

En las imágenes de cámaras de seguridad del sector se puede observar como un hombre, que viste con una camisa azul y un pantalón negro, se arrodilla, abre una caja donde tiene el anillo de compromiso, y le propone matrimonio a su pareja.

Sin embargo, la situación tomó un giro violento cuando la mujer, que vestía un saco y pantalón gris y una camisa blanca, se para de la mesa y dice convencida que no. Ante su respuesta, el hombre enfurece, se levanta del piso y propina un fuerte puño en el rostro, derribándola al piso, todo frente a dos hombres que estaban sentados en la mesa del lado.

Inmediatamente, los sujetos que se encontraban en el establecimiento intervinieron ayudando a la mujer, mientras que el hombre huyó. El hecho se registró hace algunos días en Ucrania, al interior de una reconocida cafetería.

Tras la difusión del video, miles de personas han expresado su rechazo y preocupación frente a la creciente violencia de género, y exigen a las autoridades locales que se capture al agresor y se inicie una investigación detallada del caso.

Entre los principales comentarios de usuarios de redes sociales están mensajes como "Con que razón lo rechazo", "Patán golpeador", "La golpea siendo novios. Que tipo tan patán", entre otros.

Publicidad

Personas además, han señalado la importancia de detectar los patrones de violencia a tiempo, durante el noviazgo, para evitar que más adelante puedan aumentar las agresiones físicas, llevando incluso a un feminicidio.

Este es el video