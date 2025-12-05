Postulan a Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, como presidente del Consejo Gremial Nacional

Empezó la carrera por la presdiencia del Consejo Gremial Nacional y la primera candidata es la presidente de Acolgen, Natalia Gutiérrez.

Gutiérrez se postula de la mano con el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, quien sería vicepresidente durante su gestión.

La postulación cuenta con el apoyo de seis de los 32 gremios que forman parte del Consejo Gremial Nacional. En la lista están Fenalco, Asocodis, Colfecar, Fasecolda y Asofiduciarias.

"Su capacidad para construir consensos, impulsar agendas técnicas y liderar procesos intergremiales la convierte en una candidata idónea para guiar al Consejo en un año que exigirá diálogo permanente, rigor técnico y fortaleza institucional", señala la comunicación.



La elección del presidente del CGN debe darse antes de que termine el año.