Blu Radio  / Economía  / Postulan a Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, como presidente del Consejo Gremial Nacional

Postulan a Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, como presidente del Consejo Gremial Nacional

La postulación cuenta con el apoyo de seis gremios de los 32 que forman el consejo. La postulación incluye al presidente de Asofondos, Andrés Velasco, como vicepresidente.

