Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Lluvias dejan siete muertos y más de 1.600 viviendas afectadas este año en Santander

Lluvias dejan siete muertos y más de 1.600 viviendas afectadas este año en Santander

La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander atiende la infraestructura vial afectada con maquinaria amarilla en 47 municipios.

vias afectadas por lluvias.jpg
Blu Radio. Vías afectadas por lluvias en Santander //Foto: Oficina de Gestión del Riesgo
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 09:02 a. m.

La temporada de lluvias en Santander ha dejado un saldo trágico de siete personas fallecidas y múltiples afectaciones en viviendas, cultivos e infraestructura vial. Así lo confirmó el director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento, Eduard Sánchez, quien entregó un balance de la situación.

Cinco de las víctimas murieron en entre los municipios de El Palmar y Galán cuando viajaban en una camioneta y al paso por una batea, el vehículo fue arrastrado por la corriente de una quebrada; otra persona perdió la vida en Encino, cuando una roca cayó sobre un bus en la vía nacional, y la séptima víctima se registró en Matanza, donde una tormenta eléctrica acabó con la vida de un habitante del corregimiento Santa Cruz de la Colina.

En materia de daños materiales, se han reportado 12 viviendas destruidas y 1.623 averiadas, además de 10 acueductos, nueve puentes y ocho instituciones educativas afectados. En el sector agrícola, la cifra asciende a más de 1.250 hectáreas de cultivos impactados por la temporada invernal.

En cuanto a la red vial, se registran más de 56 kilómetros de vías terciarias y secundarias deterioradas. Para atender esta situación, la Gobernación de Santander, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, ha desplegado maquinaria amarilla en 47 municipios.

“Con la maquinaria amarilla protegemos infraestructuras viales y corregimos los cauces de los ríos para evitar que el agua siga afectando viviendas y cultivos. También trabajamos en la socavación de puentes que ponen en riesgo a las comunidades”, explicó Sánchez.

El funcionario señaló que, aunque en los últimos días se han registrado altas temperaturas, la temporada de lluvias no ha terminado, por lo que llamó a la ciudadanía a mantener la alerta y estar preparados frente a eventuales emergencias.

