Lluvias ponen en jaque a Santander: 42 municipios están en alerta naranja con riesgo de pasar a roja

Las fuertes precipitaciones mantienen en alerta naranja a 42 municipios de Santander, debido al riesgo de crecientes súbitas en los ríos Opón, Suárez, Fonce y Chicamocha. La situación ya ha generado emergencias en varias localidades.

En Pinchote, el colapso del alcantarillado provocó inundaciones en barrios y en la plaza de mercado, mientras que las vías quedaron gravemente afectadas por el deterioro de la calzada.

El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, advirtió que las lluvias se mantienen en gran parte del departamento, a lo largo y a su ancho, algunos afluentes ya alcanzaron niveles críticos.

“Algunos cuerpos hídricos hoy están en alerta naranja y en cualquier momento podrían pasar a roja, por eso, mantenemos comunicación constante con los Consejos de Gestión del Riesgo de los municipios ante posibles emergencias, en especial, 26 municipios del departamento que registran posibles riesgos”, señaló.

La tragedia más grave ocurrió en el municipio de Palmar, donde la creciente de la quebrada La Oroco arrastró a cinco personas que perdieron la vida.

Entre las zonas más vulnerables en Santander están Simacota, Santa Helena, Puerto Parra, El Carmen de Chucurí, Mogotes, Charalá, San Gil, Curití, Páramo, Barbosa, Socorro, Oiba, Villanueva, Cerrito, Capitanejo, Guaca, Onzaga, San Andrés y San Joaquín, entre otros.

Los afluentes que presentan mayor riesgo de desbordamiento son las quebradas Capote, Pozo Azul, Curití, La Negra, Chiticuy, Siberia y La Paramera, lo que aumenta la probabilidad de afectaciones en cultivos, acueductos veredales, vías rurales y viviendas cercanas a sus márgenes.

“Nos preocupa que algunos ríos ya han alcanzado niveles críticos. Si las lluvias persisten, podríamos pasar de alerta naranja a alerta roja en cuestión de días”, alertó Sánchez, al tiempo que pidió a los municipios activar sus planes de contingencia y mantener comunicación constante con los organismos de emergencia.

Las autoridades advierten que las lluvias se prolongarán durante todo septiembre, por lo que se recomienda a la población no acercarse a ríos crecidos, ni intentar pasarlos arriesgando sus vidas y reportar cualquier eventualidad a las líneas de emergencia.