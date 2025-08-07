Inundaciones por lluvias dejan unos 3.000 damnificados en El Bagre, Antioquia

Las fuertes lluvias que cayeron en el municipio de El Bagre dejaron fuertes estragos en por lo menos 15 barrios y zonas rurales, tras las inundaciones que provocó el aumento de los ríos Nechí y Tigüí.

El agua arrasó con enseres y cultivos, ingresó a viviendas y establecimientos comerciales y dejó a unas 3.000 personas afectadas. Según la Alcaldía de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño, las precipitaciones los vienen afectando desde el mes de junio, por lo que ya han registrado varios eventos en los que estos afluentes se crecen.

Angilberto Vergara, secretario de Planeación de esa localización manifestó que las afectaciones también se sienten en los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver.

"Se encuentran actualmente 15 barrios afectados por inundaciones. Actualmente nos encontramos con vías como hacia el corregimiento de Fuerte Claver, hacia Puerto López, hacia la avería El Real, afectada por esta ola invernal que se está generando en en el municipio y no solo en el municipio, sino en el país entero", destacó Vergara.

El concejal Yoiber Miranda (partido Alianza Verde) manifestó su preocupación por la situación y pidió apoyo a las entidades del orden nacional, pues tras varias reuniones con autoridades, comerciantes y mandatarios, no se llega a una solución por falta de presupuesto.

"Dentro de esas soluciones, tenemos un proyecto que está aproximadamente entre 93.000 millones de pesos y otro de 12.000 millones de pesos, que ayudaría a mitigar y posiblemente a erradicar de raíz estas inundaciones constantes en nuestro bello municipio del Barrio, pero nosotros como alcaldía tenemos solamente un presupuesto de 110.000 millones de pesos anual, donde la mitad es licitación de fondos y se va para educación y salud", declaró el funcionario.

Justamente por este punto, el alcalde Marco Trespalacios pidió apoyo urgente al Gobierno Nacional y a la Gobernación de Antioquia para atender la situación, pero más allá de ello, una solución de fondo, por lo que se espera que haya viabilidad para el proyecto de dragado que tienen formulado y que costaría unos 91.000 millones de pesos.