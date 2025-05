Dos menores de 14 y 17 años fueron reclutados y enviados al Bajo Cauca: familias claman ayuda

Blu Radio conoció en exclusiva el drama de dos familias en Bello, al norte del Valle de Aburrá, que denunciaron que un grupo criminal reclutó a dos menores hace 10 días. Les estarían ofreciendo hasta 2 millones y medio de pesos para unirse a sus filas.

Con el corazón desgarrado y el alma herida estas dos mujeres intentan hilar relatos sobre el presunto reclutamiento de Steven Vasco Camargo de 17 años de edad y Luis Andrés Palacio de 14 años el pasado 14 de mayo.

“Mi hijo iba rumbo al colegio el 14 de mayo cuando más nunca lo vi, fue desaparecido”, relató Norely Margarita Camargo.

Esta madre y abuela interpusieron la denuncia ante la Fiscalía en Medellín, en la declaración reposa que los menores habrían sido enviados al Bajo Cauca antioqueño donde hacen presencia el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN y Los Caparros.

Tan solo unos días después, recibieron una comunicación en donde confirmaban las sospechas, una foto donde los menores están empuñando fusiles: “Que fueron reclutados acá en Medellín hacia el Bajo Cauca, enviados al Bajo Cauca, en la guerrilla. Le ofrecieron 2 millones 500, los engañaron, que les iban a pagar 2 millones 500 semanal, se los llevaron bajo engaños”, asegura.

Por su parte, Belarmina Berrío, abuela de Luis Andrés Palacio, afirmó que “porque les ofrecieron, ellos llegaron ofreciendo 2 millones y pico para que se fueran a trabajar con ellos, pero no dijeron para donde”.

En toda esta historia aparece un vecino, como la supuesta conexión entre el grupo criminal y los menores de edad. Las dos mujeres denuncian que fue él quien los vendió.

“Ya cuando la comunidad lo cogió, él decidió hablar y me dijo que sí, que él me había reclutado a mi hijo”, relató la señora Camargo.

Blu Radio habló con la Policía y confirmaron la atención de este caso en Medellín, en el que en un primer momento el vecino señalado compareció ante las autoridades, fue individualizado, pero no fue capturado por no haber sido sorprendido en flagrancia. las familias critican que por este accionar, hoy no se conoce paradero del presunto responsable de reclutamiento.