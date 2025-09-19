Cerrarían relleno sanitario de Bucaramanga en octubre por incumplimientos de alcaldías

La Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) notificó de manera oficial que el relleno sanitario El Carrasco podría cerrar operaciones a partir del 1 de octubre de 2025, debido al incumplimiento de órdenes judiciales y ambientales que condicionaban su funcionamiento.

La decisión se fundamenta en el Auto del Juzgado Quince Administrativo del 26 de abril de 2024 y en la Resolución 456 de la CDMB del 29 de mayo de 2024, que exigían la ejecución de obras de adecuación, ampliación de celdas y reducción del 15% en la cantidad de residuos ingresados antes del 31 de marzo de 2025. Ninguno de estos compromisos fue cumplido por los municipios que hacen uso del relleno, según informó la EMAB.

Entre las razones señaladas por la entidad para cerrar El Carrasco se destacan:



Falta de adecuaciones técnicas: no se construyó la Etapa 1H ni entró en operación el nuevo módulo de la Planta de Tratamiento de Lixiviados.

Incumplimiento de metas judiciales: no se alcanzó la reducción ordenada del 15% en la disposición de residuos; por el contrario, las toneladas dispuestas siguen en aumento.

Ausencia de un instrumento ambiental vigente: la Resolución 456 de 2024 no constituye un permiso ambiental, lo que deja sin soporte jurídico la continuidad del relleno.

No cumplimiento de los municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta no suscribieron convenios ni giraron recursos para financiar las obras de ampliación. El Carrasco recibe actualmente cerca de 1.000 toneladas de residuos diarios, de los cuales aproximadamente 500 provienen de Bucaramanga. La EMAB advirtió que si los municipios no activan de inmediato sus planes de contingencia, se corre el riesgo de una emergencia sanitaria y ambiental similar a la vivida en 2018, cuando un deslizamiento del relleno provocó colapso operativo. La entidad exhortó a los alcaldes metropolitanos a gestionar alternativas inmediatas de disposición final y pidió a la CDMB definir un nuevo instrumento ambiental que permita avanzar en la construcción de un parque tecnológico de residuos, planteado como solución estructural desde hace más de una década. #Atención El 01 de abril de 2026 podría cerrarse el relleno sanitario El Carrasco de Bucaramanga porque los alcaldes del área metropolitana no han entregado ninguna solución viable tras fallo del Juzgado 15 Administrativo. "Se han incrementado las basuras", dice #VocesySonidos pic.twitter.com/7qNXtodyrF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 18, 2025 La EMAB insistió en que el problema no es de capacidad técnica, sino de falta de coordinación institucional y voluntad política. “Llevamos más de 14 años en mesas técnicas buscando alternativas, pero sin decisiones concretas de los actores responsables es imposible superar la crisis”, señaló la empresa en su comunicación. La compañía reiteró que, de mantenerse las condiciones actuales, no existirá capacidad legal ni técnica para recibir residuos después del 30 de septiembre, por lo que el cierre será inevitable en cumplimiento de las órdenes judiciales", dice el comunicado enviado al Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga.

El Carrasco desde hace 15 años ha sobrevivido a fallos judiciales y ambientales que afectan sus operaciones. Esta es una línea del tiempo de las acciones contra el relleno sanitario.



2009 – Primera instancia judicial: el Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga ordena el cierre progresivo de El Carrasco por incumplir normas ambientales.

2011 – Segunda instancia: el Consejo de Estado ratifica el fallo, advirtiendo que el relleno no podía seguir operando indefinidamente.

2011–2024 – Emergencias sucesivas: se declaran varias calamidades públicas y planes de contingencia para garantizar la recolección de basuras en Bucaramanga y su área metropolitana.

2018 – Deslizamiento en El Carrasco: un colapso parcial del relleno genera alarma ambiental y sanitaria, reforzando la orden de cierre.

2021–2023 – Nuevas prórrogas: se habilita de forma temporal la operación del relleno, condicionado al cumplimiento de metas de reducción de residuos y obras técnicas.

26 de abril de 2024 – Auto judicial: el Juzgado Quince Administrativo ordena un plan de acción, incluyendo reducir en 15% los residuos para marzo de 2025.

29 de mayo de 2024 – Resolución CDMB 456: condiciona la operación de El Carrasco a obras de adecuación y a la construcción de un nuevo módulo de la Planta de Tratamiento de Lixiviados.

9 de julio de 2025 – Mesa técnica: la Procuraduría insiste en la urgencia de soluciones regionales, pero no hay acuerdos concretos.

1 de octubre de 2025 – Fecha límite: la EMAB anuncia el cierre definitivo del relleno por incumplimiento de las órdenes judiciales y ambientales.

Bucaramanga el área metropolitana podría sufrir una crisis ambiental si se cierra El Carrasco.