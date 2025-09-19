En riesgo operación del relleno sanitario de Bucaramanga por falta de recursos de alcaldes

La Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) anunció que, si los alcaldes del área metropolitana no giran los recursos necesarios, el relleno sanitario de Bucaramanga El Carrasco cerrará operaciones el próximo 1 de octubre de 2025.

En un memorial presentado el 5 de septiembre, la empresa explicó que la falta de suscripción de convenios interadministrativos y de transferencias económicas por parte de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón impidió ejecutar las obras de adecuación y ampliación de las celdas de recepción.

Esto significa que el relleno ya no cuenta con capacidad técnica para recibir las cerca de mil toneladas diarias de residuos que ingresan actualmente.

La advertencia fue recogida por el Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga, que en auto del 16 de septiembre de 2025 conminó a los alcaldes a cumplir las medidas del plan de acción de corto y mediano plazo.



El despacho señaló que la falta de giros y de convenios limita la operación del relleno y ordenó a los mandatarios entregar antes del 1 de octubre un informe sobre los avances en la reducción del 15% de residuos, la estabilización de celdas y la ampliación de la planta de lixiviados.

El juez también advirtió que, si no se logra concertar una propuesta definitiva de largo plazo, El Carrasco deberá cerrar de manera definitiva el 1 de abril de 2026.

Igualmente, recordó que han pasado once meses con múltiples ideas y mesas técnicas sin que se concrete una solución regional que permita avanzar hacia un nuevo sitio de disposición o en tecnologías modernas de tratamiento.

Publicidad

Para hacer seguimiento a estas obligaciones, el juzgado citó a una audiencia de verificación de cumplimiento para el 2 de octubre de 2025 en Bucaramanga, con la participación de los alcaldes metropolitanos, la EMAB, la CDMB, el Ministerio de Ambiente, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Gobernación de Santander y otros organismos de control.

El objetivo es adoptar un plan de acción de largo plazo que asegure el cumplimiento del cierre ordenado judicialmente y el abandono definitivo del sitio, previsto como máximo para el 1 de abril de 2027.

También advierte el juez que dentro de los compromisos adquiridos por los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, en la audiencia de verificación de cumplimiento del fallo celebrada el 29 de mayo de 2024, se acordó la reducción de disposición de basuras en 25.000 toneladas mensuales con un plazo al 31 de marzo de 2025, sin embargo, la disposición de residuos mensual es está entre 27.000 a 28.000 toneladas mensuales lo que representa un incremento.

Publicidad

Este es el auto del Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga.