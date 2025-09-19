“La palabra hay que cuidarla; produce mucho daño”: Bruce Mac Master tras ganar tutela contra Petro

El reciente fallo del Consejo de Estado en favor de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ha abierto un nuevo capítulo en la tensa relación entre el gremio y el presidente Gustavo Petro. La decisión judicial obliga al mandatario a eliminar un trino y retractarse en un plazo de 48 horas, después de que acusara a Mac Master de querer destruir al Gobierno “por odio étnico”.

En entrevista con Mañanas Blu, el líder gremial celebró el pronunciamiento de la justicia, pero advirtió sobre los riesgos que tiene el uso irresponsable de la palabra, especialmente cuando proviene de la máxima autoridad del país.

“La palabra hay que cuidarla porque además puede producir mucho daño. El mal uso de la palabra produce violencias y afecta la armonía en la discrepancia”, enfatizó Mac Master.



Contexto de la tutela contra Petro

La disputa se originó tras un mensaje publicado por el presidente Petro en redes sociales, en el que vinculaba directamente a Mac Master con intenciones de sabotear su administración. Ante la negativa de la Casa de Nariño a rectificar, el dirigente empresarial acudió a la justicia, que ahora le da la razón.

Según el fallo, el Presidente deberá borrar el mensaje y retractarse públicamente, reconociendo que las acusaciones no corresponden a la realidad.



“Lo que uno esperaría que se dijera es que lo que se dijo en ese momento no es cierto y por lo tanto nos retractamos”, explicó el presidente de la ANDI.



El peso de la palabra presidencial

Uno de los argumentos centrales de Mac Master es la desproporción en el alcance de los mensajes entre un ciudadano común y el presidente de la República. Para él, no puede equipararse la voz de un dirigente gremial con la de un jefe de Estado.

“No hay nadie en Colombia que tenga una capacidad de divulgación más grande que la del Presidente. Además, este Presidente tiene un alcance aún mayor por sus redes sociales y su presencia en televisión”, señaló.Este desequilibrio, según Mac Master, hace aún más necesaria la existencia de límites en el discurso político, ya que un mensaje presidencial tiene el poder de moldear percepciones públicas y, eventualmente, estigmatizar a personas o instituciones.

Libertad de expresión y límites en el debate democrático

Desde la Casa de Nariño se defendió la postura de Petro argumentando que sus declaraciones forman parte de la libertad de expresión y el debate democrático. Sin embargo, el Consejo de Estado rechazó esa tesis al considerar que la acusación vulneraba los derechos fundamentales del empresario.

Mac Master fue enfático al rechazar la idea de un debate político sin reglas:

“El debate político no puede ser ese sitio en el cual cualquier cosa vale. Tiene que haber límites que protejan la reputación de las personas y las organizaciones”.Para él, aceptar un escenario de impunidad discursiva abriría la puerta a una degradación del diálogo democrático en Colombia.

¿Cumplirá Petro el fallo?

Ante la pregunta sobre si el presidente Petro acatará la decisión judicial, Mac Master evitó especular, pero resaltó que ahora la responsabilidad está en manos del jefe de Estado.

“Ese ya es un problema de él con la justicia. Lo importante es que los jueces hubieran dicho lo que dijeron: no es correcto que lo diga y debe retractarse”.El dirigente empresarial también expresó que solo borrar el trino no sería suficiente para reparar el daño causado. Para él, lo fundamental es que el mandatario reconozca públicamente que sus afirmaciones fueron falsas.

Riesgos de la desinformación en redes sociales

Más allá del caso puntual, Mac Master llamó la atención sobre un fenómeno más amplio: la facilidad con la que en redes sociales se pueden difundir mensajes dañinos sin consecuencias.

“No puede ser que los delitos de injuria y calumnia, tan antiguos en nuestros códigos, no apliquen en redes sociales. Eso tiene un peligro importante, y mucho más si proviene de alguien como el Presidente de la República”.El líder gremial insistió en la necesidad de que Colombia avance hacia una cultura de respeto en la discusión pública, donde el desacuerdo no dé paso a la estigmatización o la desinformación.

Palabra clave: reputación en el debate político

El caso de Bruce Mac Master contra Gustavo Petro abre un debate mayor sobre la reputación en el debate político en Colombia. La confrontación no solo evidenció las tensiones entre Gobierno y sector privado, sino que también puso sobre la mesa la necesidad de regular el uso de las redes sociales por parte de figuras públicas.

En palabras del propio presidente de la ANDI:

“Decir cualquier cosa es peligroso. Produce odio, produce daño a la reputación. Eso es lo que realmente hemos querido solicitarle a la justicia”.El fallo del Consejo de Estado, más allá de su alcance inmediato, se convierte así en un precedente que delimita el peso de la palabra presidencial y la responsabilidad de su ejercicio en la arena democrática.