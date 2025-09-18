Consejo de Estado le da 48 horas al presidente Petro para eliminar trino contra la ANDI

El Consejo de Estado le da 48 horas al presidente Gustavo Petro para eliminar trino contra la ANDI. La decisión del alto tribunal se da tras revocar un fallo anterior que había negado la tutela interpuesta por la ANDI para el Consejo de Estado las expresiones del mandatario excedieron los límites de la libertad de expresión y constituyeron una “imputación de hecho sin sustento fáctico ni probatorio”.

El Consejo de Estado concluyó que el mensaje presidencial afectó el buen nombre del gremio al atribuirle motivaciones infamantes sin pruebas: “transmiten al público la idea de que la ANDI actúa con animadversión racial, que defiende prácticas repudiadas por la humanidad y que deslegitima las reivindicaciones laborales”.

La ANDI había solicitado previamente al presidente una rectificación que fue negada por la Casa de Nariño, argumentando que sus declaraciones hacían parte de un debate político legítimo.

Le puede interesar: Andi insiste en reducción de $45 billones al presupuesto 2026 y pide cuidar sostenibilidad fiscal



No obstante, el Consejo de Estado consideró que, por provenir de la máxima autoridad del Estado y difundirse en una cuenta oficial de alto alcance, el impacto de esas expresiones requería un estándar más alto de veracidad y prudencia.

“No solo la aludió de manera directa, sino que incorporó afirmaciones de carácter infamante, carentes de sustento objetivo, que desbordaron el ámbito de la crítica política y comprometieron su reconocimiento público sin justificación constitucional admisible”.

No es la primera vez que el Consejo de Estado le da este tipo de órdenes al jefe del Estado, pues en otras oportunidades el presidente Gustavo Petro ha tenido incluso qué rectificar sus acusaciones contra otras personas.