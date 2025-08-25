La Andi reafirma el compromiso de fortalecer lazos estratégicos entre Colombia y EE.UU.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), realizó un conversatorio junto con el Centro para América Latina Adrienne Arsht (AALAC) del Atlantic Council el pasado 15 de agosto donde se centraron en las oportunidades de colaboración entre Colombia y Estados Unidos. En él, se reafirmó el compromiso de mantener los lazos que existen entre las dos sociedades unidas por objetivos comunes como por ejemplo el desarrollo económico y la diplomacia.

Durante la realización de este conservatorio, participaron personalidades como unas delegaciones bipartidistas del Congreso de Estados Unidos, encabezadas por los senadores Bernie Moreno del Partido Republicano y Ruben Gallego del Partido Demócrata, ambos de origen colombiano.

A su vez, también asistió una delegación de asesores congresionales de la clase 2025 del programa US Colombia Congressional Fellows, los cuales buscaban conocer la realidad colombiana y de ese modo explorar nuevas oportunidades en materia de comercio, inversión y cooperación estratégica.

Bandera de Estados Unidos Foto: AFP

Dentro del evento, se destacó el papel del sector empresarial como punto clave del desarrollo en conjunto de ambos países. Así mismo, la ANDI reiteró su compromiso de trabajar con socios internacionales para fomentar la inversión, la innovación y la generación de oportunidades, para de ese modo fortalecer la relación bilateral.

"La relación entre Colombia y Estados Unidos es histórica y estratégica. Estos espacios de diálogo permiten afianzar la confianza mutua y seguir construyendo una agenda compartida en beneficio del desarrollo económico y social de Colombia", comentó la vicepresidenta ejecutiva de la Andi, Paola Buendía.

De otro lado, Geoff Ramsey, asesor principal para Colombia de AALAC resaltó que “Estados Unidos y Colombia, siguen avanzando en una agenda de intereses comunes en materia de seguridad, comercio y otros asuntos geopolíticos clave. La visita de los senadores y de los asesores congresionales es una muestra clara del apoyo bipartidista a la relación bilateral en un momento de desafíos cruciales y también de oportunidades estratégicas”.