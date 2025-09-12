En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Jair Bolsonaro
Charlie Kirk
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Consejo de Estado acumula dos procesos de pérdida de investidura contra Isabel Zuleta

Consejo de Estado acumula dos procesos de pérdida de investidura contra Isabel Zuleta

El alto tribunal estudia actualmente dos demandas que buscan la “muerte política” de la congresista por la polémica del “tarimazo” en La Alpujarra.

Senadora Isabel Zuleta
Senadora Isabel Zuleta
Foto: @ISAZULETA
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 02:13 p. m.

El Consejo de Estado recibió y acumuló dos demandas de pérdida de investidura contra Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico, tras la polémica generada por su presunta participación en la salida de voceros de bandas criminales de la cárcel de Itagüí, para asistir a un evento político en Medellín, conocido como el “tarimazo” de La Alpujarra.

Las solicitudes argumentan que la congresista incurrió en tráfico de influencias y conflicto de intereses, al gestionar ante el Inpec el traslado de privados de la libertad, sin tener competencia para ello.

Según los demandantes, la congresista se extralimitó en sus funciones de congresista y de integrante de la delegación de paz designada por el Gobierno, lo que constituiría un abuso de su investidura.

En el expediente se citan resoluciones del Consejo Nacional Electoral y del Gobierno nacional, que acreditan su elección al Senado y su participación en los espacios de conversación con estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá.

Isabel Zuleta
Isabel Zuleta
Foto: Twitter Isabel Zuleta

Según la demanda, la senadora carecía de facultades para realizar esta gestión, pues la delegación oficial del Gobierno, en el marco de la política de “paz urbana”, había designado como coordinador al funcionario Jorge Iván Mejía Martínez y no a ella.

El proceso está en curso en la Sala Plena del Consejo de Estado, que deberá determinar si las actuaciones de Isabel Zuleta configuran el tráfico de influencias, debidamente comprobado, que exige la Constitución para aplicar esta sanción.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Consejo de Estado

Isabel Cristina Zuleta

Publicidad

Publicidad

Publicidad