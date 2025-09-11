No habrá retractación: juzgado de Bogotá declaró improcedente tutela de Isabel Zuleta contra Fico

No habrá retractación: Un juzgado en Bogotá declaró improcedente la tutela con la que Isabel Zuleta buscaba que Federico Gutiérrez se retractara sobre su palabras en donde vincula a la congresista con bandas delincuenciales del Valle de Aburrá.

Recientemente se definió una nueva contienda entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, luego de que el Juzgado Treinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negara la tutela con la que la congresista buscaba proteger su honra y buen nombre.

Según aseguró en su momento la senadora, el mandatario la había estigmatizado con varios comentarios a través de sus redes sociales y también en medios de comunicación luego de que asegura de su presunta injerencia en operativos de la Fuerza Pública, así como su relación con las bandas delincuenciales que negocian con el Gobierno nacional en la cárcel de Itagüí.

Precisamente en un entrevista en Blu Radio fue el mismo Gutiérrez quien manifestó que Zuleta habría intercedido para que las autoridades no capturaran a alias 'Yordi', cabecilla de La Terraza. Sin embargo, la congresista fue enfática en afirmar que fueron acusaciones sin fundamentos y por ello buscaba la retractación del alcalde de Medellín.

Además, luego del 'tarimazo' realizado en la capital de Antioquia y en donde la congresista jugó un papel fundamental al tramitar la salida de los cabecillas de las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, el mandatario se refirió en varias ocasiones a Zuleta, señalándola como la, “más peligrosa” o como una vinculada a los, “aliados criminales de Petro”.

A pesar de lo manifestado por Zuleta, la defensa de Gutiérrez indicó que las declaraciones del mandatario están amparadas en el legítimo derecho a la libertad de expresión y de opinión. No obstante, la decisión del juzgado se tomó en mayor medida porque la polémica se pudo tramitar con otros mecanismos como acciones penales por injuria y calumnia o hasta denuncias ante la Procuraduría General de la Nación.