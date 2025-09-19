En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Menos personas, más algoritmos: así funciona en China la producción de leche con IA

Menos personas, más algoritmos: así funciona en China la producción de leche con IA

Aunque una de sus fábricas produce 650 toneladas de leche cada día, solo cuenta con 300 empleados.

Leche en China
Leche en China
Foto: captura de video
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

A 30 horas de vuelo desde Bogotá, a 24.000 kilómetros de distancia, en Kunming, China, funciona una empresa llamada Yili: el grupo lácteo de mayor escala en el país asiático y que figura entre las compañías más sobresalientes a nivel mundial desde hace 12 años.

Desde 2022 se convirtió en la primera empresa del sector en lograr una producción con cero emisiones de CO2. Además, aunque una de sus fábricas produce 650 toneladas de leche cada día, solo cuenta con 300 empleados.

¿La razón? Los procesos, desde las granjas hasta la producción, están automatizados: utilizan inteligencia artificial y brazos robóticos capaces de reemplazar hasta a 60 trabajadores.

La compañía cuenta con un sistema inteligente que controla la calidad del producto a través de más de 600 algoritmos. Al obtener el producto final, los consumidores pueden escanear un código y rastrear toda la trazabilidad.

En las fábricas de Yili en todo el país, cada planta cuenta con dos laboratorios: uno en la entrada, para controlar la calidad de la leche cruda, y otro a la salida, para verificar el producto terminado. La planta de Kunming tiene una extensión de 120.000 metros cuadrados.

