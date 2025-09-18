Un viaje por la Franja y la Ruta de China: ¿qué puede aprender Colombia?

La descertificación de Colombia en la lucha antidrogas ha ampliado la distancia entre el país y Washington, al menos así lo percibe el Gobierno de Gustavo Petro. El presidente ha manifestado que el futuro radica en las relaciones con el sur global, un discurso que coincide con la estrategia de China y su iniciativa de la Ruta de la Seda, la cual busca extender su presencia mundial y conectar Asia, Europa y África, además de incluir proyectos en América Latina.

Xi’an, una ciudad asiática que fue el punto de partida de la Ruta de la Seda, se ha convertido en un centro integral de transporte internacional. La ciudad cuenta con 84 universidades y 1,400 instituciones de investigación, albergando a más de 2.2 millones de estudiantes universitarios.

Adicionalmente, Xi’an es una base significativa para la industria manufacturera y la innovación tecnológica en China. Es la tercera ciudad del país destinada a construir un sistema de metro, lo que refleja su rápido desarrollo urbano.

Desde 2013, con el impulso de la franja y la ruta, Xi’an ha sabido aprovechar su ventaja geográfica para vincularse y contribuir al desarrollo de esta iniciativa. La ciudad ha fortalecido su interconexión, estableciendo conexiones con 25 ciudades. Se estiman además más de 139.000 millones de yuanes en el marco de la Ruta de la seda.

El tren Europa-China ha realizado más de 30,000 viajes, y hay 18 líneas troncales del tren China-Europa que operan de manera regular.

El aeropuerto de Xi’an ha inaugurado 116 rutas aéreas internacionales, conectándose con 27 países y 54 ciudades en total. Esto le otorga una cobertura completa en cinco países de Asia Central, facilitando el comercio y la cooperación internacional.

El 2 de septiembre llegó a Colombia los primeros seis vagones del primer tren del metro de Bogotá Foto: AFP

Esta red de conexiones es hoy para Colombia un referente en materia de movilidad. La línea ocho del metro de Xi’an es la referencia más cercana de lo que será en 2028 el metro de Bogotá en su funcionamiento. A cargo de su operación está Rail Transportation Company, socia de China Harbour Engineering, que es la compañía que construye la primera línea en la capital del país.

Colombia hasta ahora comienza a explorar las posibilidades de esta iniciativa, pero en países como Perú, China ha construido el Megapuerto de Chancay, una obra estratégica financiada mayoritariamente por la empresa estatal china Cosco Shipping Ports. Este proyecto, inaugurado oficialmente en noviembre de 2024, representa la primera gran infraestructura portuaria de China en América Latina, que ahora, se pregunta para dónde debe dirigir su mirada.