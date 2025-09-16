La descertificación de Estados Unidos es contra el presidente Petro y no contra Colombia

La descertificación de Estados Unidos a Colombia en materia de lucha antidrogas es un claro mensaje político de desaprobación del gobierno del presidente Donald Trump frente al manejo que le ha dado el presidente Gustavo Petro a la lucha contra el narcotráfico.

El presidente Trump culpa a Petro de haber fallado en su intento por buscar negociaciones con grupos narcoterroristas, exacerbando la crisis, que ha llevado a que, durante el actual gobierno, los cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína han superado récords históricos.

Sin duda, también es una muestra de la desconfianza del gobierno de Estados Unidos hacia el presidente Gustavo Petro, solamente comparable con la que existía en 1997, en pleno proceso 8.000, cuando Colombia también fue descertificada, tras el escándalo por la entrada de dineros del cartel de Cali a la campaña del entonces presidente Ernesto Samper.

Una prueba más de que la descertificación de Estados Unidos es más contra el presidente Gustavo Petro que contra Colombia son las condiciones que impuso el presidente Trump para reconsiderar revocar ese estatus, que consisten en asumir acciones más agresivas para erradicar matas de coca y reducir el tráfico y la producción de cocaína y sobre todo, mejorar la cooperación con la justicia estadounidense para llevar a los líderes de las organizaciones criminales colombianas ante la justicia norteamericana.

Además, el memorando firmado por el presidente Trump separa la mala gestión del presidente Petro en la lucha antidrogas frente al trabajo de las instituciones de seguridad, léase policía y fuerzas militares y el de las autoridades locales, incluso, en todos los niveles gubernamentales en la lucha contra el terrorismo y los grupos criminales, lo cual coincide con las más recientes visitas a Washington de los alcaldes de Cali y Medellín, y de los comandantes de las Fuerzas Militares y de la Policía.

Para completar el cuadro, mientras Estados Unidos ratifica en el memorando de anoche que Nicolás Maduro es el capo de uno de los más grandes carteles de la droga del mundo, refiriéndose al Cartel de los Soles, el presidente Gustavo Petro ha defendido públicamente a Maduro y ha dicho que, en su concepto, el Cartel de los Soles no existe.

La respuesta preliminar del presidente Petro ha sido radicalizar su discurso, desafiando a Estados Unidos, asegurando que se acaba la dependencia de las Fuerzas Militares colombianas de las autoridades norteamericanas, lo cual lleva a una pregunta de fondo. ¿El Gobierno Colombiano va a rechazar a partir de ahora más de 450 millones de dólares anuales de fondos estadounidenses para luchar contra el narcotráfico?.