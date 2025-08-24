“La paz total fracasó": senador Ariel Ávila tras ola de ataques terroristas en Colombia

En un contexto de creciente violencia y ataques terroristas que han sacudido al país, como el atentado en Cali y el ataque a un helicóptero en Antioquia, en entrevista con Sala de Prensa Blu, el senador Ariel Ávila calificó la situación actual como un "fracaso de la política de seguridad" del Gobierno de Gustavo Petro.

"Esto es un fracaso principalmente de la política de seguridad, la política de paz total fracasó, eso no tiene duda, pero el fracaso es la política de seguridad", afirmó Ávila, señalando que la estrategia actual no responde a los nuevos desafíos. Según el senador, el enfoque sigue siendo el despliegue de tropas, algo ineficaz contra los ataques terroristas actuales.

"Estos ataques terroristas como el que ocurrió en Cali y el de Florencia, Caquetá... eso no se resuelve mandando tropa a terreno, eso lo resuelve usted con inteligencia", dijo.

Derriban helicóptero de la Policía en Amalfi. Foto: Apoyo Héctor Santamaría

El desmantelamiento de la inteligencia en Colombia

Ávila hizo énfasis en la desarticulación de las capacidades de inteligencia del país. Explicó que la brigada de inteligencia del Ejército fue desmantelada tras el escándalo de las "carpetas" durante el Gobierno Duque y que la situación se agravó con la actual administración.

"Luego este gobierno cuando acabó las fuerzas de tarea, pues ahí sí ya la terminó de acabar, decir eso se desmanteló completamente el problema", explicó. Además, atribuyó esta decisión al Ministerio de Defensa bajo la dirección de Iván Velásquez, calificándolo de "error estratégico".

El senador detalló que reconstruir la inteligencia es una tarea costosa, estimando una inversión solo en equipamiento tecnológico, incluyendo drones y sistemas de interceptación.

atentado al frente de base aérea en Cali Foto: redes sociales

Vulnerabilidad y retos estructurales de seguridad en Colombia

La política de "paz total" del Gobierno también fue objeto de duras críticas. Ávila señaló dos errores fundamentales: la falta de un método claro en las negociaciones y la firma de ceses al fuego "sin protocolos".

Asimismo, la mitad de esta política quedó "sin piso jurídico" porque el Congreso no aprobó un marco legal para el sometimiento de los grupos criminales, como lo exigió la Corte Constitucional. Esto ha paralizado las mesas de diálogo con organizaciones como el Clan del Golfo.

Escuche la entrevista completa aquí: