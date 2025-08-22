Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cali decreta tres días de duelo tras atentado en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez

Cali decreta tres días de duelo tras atentado en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez

La capital del Valle del Cauca se une en solidaridad con las victimas del atentado terrorista decretando 3 días de duelo.

Con Camisa blanca y con una vela en mano desde la administración invitan a la ciudadanía a acompañar a las familias de las victimas.
Foto: Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 22, 2025 07:14 p. m.

Tras el atentado terrorista cerca a la Base aérea Marco Fidel Suárez, nororiente de Cali, que dejó mas de 70 heridos y 6 personas muertas, la Alcaldía, decretó tres días de duelo oficial a partir de este viernes 22 de agosto de 2025, en solidaridad con las víctimas de la explosión.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado el fallecimiento de seis personas y un saldo de 78 heridos, quienes reciben atención en diferentes centros asistenciales de la ciudad.

“Estamos haciendo un llamado a los caleños a que nos solidaricemos con este sector del barrio La Base. A partir de hoy se decretó 3 días de duelo. Los invito a todos a que se sumen y a que estemos unidos por Cali”, manifestó el alcalde, Alejandro Eder.

Como parte de las expresiones de respaldo colectivo, el próximo domingo 24 de agosto se realizará una velatón en el lugar de los hechos para rendir homenaje a las víctimas y acompañar a sus familias en este momento de dolor. La Alcaldía recomendó a los asistentes portar prendas blancas como símbolo de paz y unidad.

El encuentro está programado para las 6:30 p.m. en el punto exacto donde ocurrió la tragedia. De manera simultánea, durante el partido América–Nacional en el estadio Pascual Guerrero, se llevará a cabo un minuto de silencio y los asistentes encenderán las linternas de sus celulares en memoria de los fallecidos.

