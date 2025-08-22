Asciende a 78 el número de heridos por atentado a base aérea en Cali

Durante una visita al lugar donde se registró el atentado terrorista contra la escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, el alcalde de Cali Alejandro Eder confirmó que ascendió el número de personas afectadas por la onda explosiva.

Según el mandatario y la Secretaría de Salud de Cali, ya son 78 las personas heridas en medio del ataque y, de estas, aproximadamente 30 ya fueron dadas de alta.

"A este momento tenemos 78 lesionados en total, nos mantenemos en seis personas fallecidas. Cuatro murieron en el lugar de los hechos y dos en centros hospitalarios. Los heridos están siendo atendidos en 17 centros asistenciales, la mayoría en instituciones de alta complejidad. Tenemos ochos menores de edad, por fortuna ninguno en estado crítico. Cuatro adultos sí están delicados, de los cuales uno de ellos tiene pronóstico reservado", indicó Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.

Por el momento se ha logrado identificar a cinco de las seis víctimas fatales del hecho. Se trata de Jhon Eder Parra, quien se desempeñaba como taxista, el menor de 17 años, Juan Diego Martínez y John Alexander Zúñiga, quien se encontraba haciendo compras en el sector.

Martha Agudelo, quien era docente en la institución educativa Gabriel García Márquez, y Cristian Leandro Riascos. Hasta el momento, no se ha logrado conocer la identidad de la mujer embarazada que también falleció en este hecho”, señaló el alcalde de Cali.

Durante la tarde de este viernes se tiene programado un nuevo consejo de seguridad, que será presidido por el ministro de defensa Pedro Sánchez, para definir más acciones que eviten la comisión de otros hechos terroristas en la región.



Pedido del alcalde de Cali

“Yo le pido a Colombia entera que mantengan a Cali en sus oraciones, mantengan a las víctimas del ataque en sus oraciones y a Colombia también. Los colombianos unidos debemos pedir el fin del terrorismo y exigir apoyo para la fuerza pública para que puedan restablecer la paz en Colombia”, indicó el mandatario.

