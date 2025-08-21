Atentado terrorista cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali

Este jueves se presentó un atentado terrorista cerca de la base Aérea Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali. En el lugar fueron activados explosivos y, hasta el momento, las autoridades se encuentran inspeccionando la zona, donde se escuchó un gran estruendo varios kilómetros a la redonda.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció a través de su cuenta de X sobre el atentado que se registró en inmediaciones de la Base Aérea.

"Caleños. Hace un momento se presentó una situación que estamos verificando en la carrera 8, en inmediaciones de la Base Aérea. De inmediato desplegamos los equipos de Salud de Cali, Seguridad y Riesgo para atender a las personas heridas", escribió el mandatario.

Por su parte, los organismos de socorro se encuentran atendiendo a las personas heridas, de las cuales, hasta esta tarde, se hablan de un total de 10.

Vea aquí imágenes de la situación que se vivió a las afueras de la base aérea:

