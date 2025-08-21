Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Carlos Ramón González
Disturbios en Avellaneda
Millonarios
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Atentado terrorista cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali

Atentado terrorista cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali

Explosivos fueron activados en esa zona de la capital del Valle del Cauca y se habla de al menos 10 personas heridas.

atentado base en cali.png
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 21, 2025 03:52 p. m.

Este jueves se presentó un atentado terrorista cerca de la base Aérea Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali. En el lugar fueron activados explosivos y, hasta el momento, las autoridades se encuentran inspeccionando la zona, donde se escuchó un gran estruendo varios kilómetros a la redonda.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció a través de su cuenta de X sobre el atentado que se registró en inmediaciones de la Base Aérea.

"Caleños. Hace un momento se presentó una situación que estamos verificando en la carrera 8, en inmediaciones de la Base Aérea. De inmediato desplegamos los equipos de Salud de Cali, Seguridad y Riesgo para atender a las personas heridas", escribió el mandatario.

Por su parte, los organismos de socorro se encuentran atendiendo a las personas heridas, de las cuales, hasta esta tarde, se hablan de un total de 10.

Vea aquí imágenes de la situación que se vivió a las afueras de la base aérea:

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.