Videos registran la gravedad del atentado al frente de la FAC en Cali

Momentos de tensión, angustia e incertidumbre se vivió en Cali por cuenta de un nuevo atentado terrorista al frente de la Base Aérea Marco Fidel Suárez de la FAC en la capital del Valle del Cauca.

En los diferentes videos que circulan en redes sociales se puede evidenciar el desespero de los ciudadanos por buscar ayuda o intentar socorres a los lesionados por la onda explosiva.

Videos del atentado en Cali:

Varios testigos expresaron a Blu Radio que escucharon dos explosiones antes de las 3:00 de la tarde en la zona. Después, se percataron de los graves daños que había generado el atentado e, incluso, vieron a varios heridos tendidos en el suelo.

“Fueron dos bombas, la primera sonó durísima, hay muchos heridos, yo estaba en la EPS y salí a ver mi taxi, y si no también me coge a mi”: narró una de las personas que estuvo en el momento exacto del atentado en la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali.

La Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos llegaron a la zona para atender a las personas que resultaron heridas y trasladarlas a centros asistenciales.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad hace desvíos para facilitar el paso de los organismo de socorro.