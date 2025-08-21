Petro condena atentados en Cali y Amalfi: “Hoy ha sido un día de muerte en el país”

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la jornada de violencia que dejó víctimas en diferentes regiones del país. En Cali, un atentado terrorista cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez causó la muerte de al menos cinco personas y dejó 14 heridos, según reportes preliminares. En Amalfi, Antioquia, ocho policías fueron asesinados y otros ocho resultaron heridos durante operaciones de erradicación de cultivos de coca.

“Hoy ha sido un día de muerte en muchas regiones del país. Con los datos últimos recogidos, tenemos ocho agentes miembros de la Policía Nacional muertos y ocho heridos en Amalfi (…) y cinco civiles asesinados en Cali”, declaró el mandatario, quien pidió un minuto de silencio en honor a las víctimas.

Petro señaló que el ataque al helicóptero en Amalfi estaría vinculado al frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias ‘Barbas’, cuya actividad principal es el control de economías ilícitas derivadas de la coca. Sobre Cali, advirtió que el atentado marca un tránsito de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ hacia una “acción plenamente terrorista”.

Explosión en Cali, ¿qué se sabe?

El hecho ocurrió en inmediaciones de la carrera 8, cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez. De acuerdo con el alcalde Alejandro Eder, equipos de salud, seguridad y gestión del riesgo atendieron de inmediato a las víctimas. Las autoridades inspeccionaron la zona tras la activación de explosivos que se escucharon a varios kilómetros a la redonda.

De acuerdo con testigos, se escucharon dos explosiones antes de las 3:00 p. m. “Fueron dos bombas, la primera sonó durísima, hay muchos heridos, yo estaba en la EPS y salí a ver mi taxi, y si no también me coge a mí”, relató un ciudadano a Blu Radio.

El estallido dejó escenas de pánico: varios heridos tendidos en el suelo y graves daños en la zona. El balance oficial, confirmado por el presidente, es de cinco personas fallecidas y 14 lesionadas.

atentado al frente de base aérea en Cali Foto: redes sociales

Publicidad

La Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos atendieron a las víctimas y las trasladaron a centros asistenciales. A su vez, la Secretaría de Movilidad de Cali implementó desvíos para permitir el paso de los organismos de socorro.

