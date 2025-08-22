Alcalde de Cali da revelador detalle de alias Sebastián, capturado en atentado en Cali

En medio de la consternación por el brutal atentado con camión bomba en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, que dejó al menos seis personas muertas y 50 heridas, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, dio un revelador detalle en Mañanas Blu con Néstor Morales sobre alias 'Sebastián', uno de los presuntos responsables capturado por la comunidad.

Este detalle, aparentemente menor, subraya una diferencia crucial entre las nuevas disidencias y las antiguas estructuras armadas.

Alias 'Sebastián' es identificado como miembro de las estructuras del Estado Mayor Central (EMC), dirigidas por alias 'Marlon' y subordinadas a la "Junta del Narcotráfico". El presidente Gustavo Petro confirmó su identidad y publicó su fotografía en redes sociales tras su captura.



Los brackets de 'Sebastián', un detalle revelador

Según el alcalde Éder, lo que llamó su atención al ver la fotografía de 'Sebastián' fue un elemento particular: "Mírale los dientes. Tenía frenos. Tenía brackets".

Éder, con una década de experiencia en procesos de desmovilización de más de 35.000 guerrilleros y paramilitares, enfatizó que "jamás vi un desmovilizado que tuviera brackets".

Para el alcalde, este detalle es significativo. "Quiere decir que están cómodos. Quiere decir que tiene tiempo para entrar a la ciudad y sentarse dos horas en la silla del dentista para que le pongan sus braquecitos".

Además, al revisar las redes sociales del delincuente, Éder lo describe como un "traquetico" (un pequeño narcotraficante), posando "con su pistola y haciéndose pues el el macho".

Alias Sebastián al parecer llevaba una vida normal en Cali donde asistía a su ortodoncia.

Éder trazó un claro contraste entre estos nuevos disidentes y las viejas Farc, sugiriendo que la comodidad y el acceso a servicios como la ortodoncia reflejan una realidad distinta. El alcalde fue enfático al describir a 'Sebastián' como un "asesino delincuente" y ha prometido acompañar el proceso para que le caiga todo el peso de la justicia, buscando una pena de 60 años de cárcel.

Incluso, mencionó la posibilidad de incentivar a autoridades internacionales, como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que lo extraditen, dada su pertenencia a una organización narcotraficante.

El alcalde también hizo un llamado a recuperar los recursos que han sido recortados a la seguridad en los últimos años (un 30%), los cuales han afectado principalmente la capacidad de inteligencia y las capacidades estratégicas como las horas de vuelo y la capacidad aérea.

