Se escucharon dos explosiones, hubo mucho desespero: vicepresidente JAC de Villacolombia en Cali

El barrio Villacolombia de Cali se encuentra sumido en el dolor y la devastación tras un atentado terrorista que no se vivía desde hace 25 años, según dijo a Biu radio John Jairo Tarazona, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal.

La explosión, ocurrida hacía las 3:00 de la tarde en una zona altamente comercial, residencial, industrial y de servicios, ha dejado un profundo impacto en la cotidianidad y la percepción de seguridad de sus habitantes.

Además, las dos arterias principales, la carrera octava y la calle 52, muestran un panorama devastador.

“Todos los locales están devastados, las ventanas rotas y hasta cuarteadas al menos hasta unas cuatro cuadras”, dijo Tarazona.

El tiempo de reacción fue "muy corto y fue muy repentino".

“Ver el desespero de la gente que estaba haciendo las compras, movilizándose en los buses del MIO, todo eso es tenaz”, afirmó.



Sobre la explosión

“Se escucharon dos explosiones y eso generó un "desespero. Es muy muy tenaz que aquí en Villa Colombia haya pasado esto", relató Tarazona.

Tarazona envió un mensaje contundente al presidente Gustavo Petro, instándolo a no descuidar la región, que ha sido afectada por otros ataques en Jamundí, Candelaria y otras zonas de Cali este año.

“Hay que poner unas reglas claras porque si no ya esto se va a volver todos los días bombas y bombas y atentados”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: