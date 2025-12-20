Tribunal Superior de Medellín ratifica que consulta popular en Oriente antioqueño tiene que hacerse

En medio de polémicas y diferentes decisiones judiciales ya habría luz verde para la esperada consulta popular que definiría la creación o no de un Área Metropolitana para el Valle de San Nicolás en el Oriente de Antioquia.

El mecanismo de participación ciudadana que se había convocado para el pasado 9 de noviembre fue suspendido por demoras en el giro de recursos de parte del Ministerio de Hacienda a la Registraduría Nacional. Sin embargo, un reciente pronunciamiento en segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín instó a las organizaciones a garantizarla.

En segunda instancia la Sala Primera de Decisión de Familia decidió el recurso favorable para los intereses de la administración departamental tras ser impugnada la primera decisión por parte del Ministerio de Hacienda.

En el documento el Tribunal destacó que este tipo de mecanismos, bases del sistema democrático, no pueden estar dependiendo de asuntos netamente administrativos o protocolarios.



"No pueden ser los trámites administrativos los que impidan el ejercicio de ese derecho fundamental. Así se lo ordena este tribunal, al ministerio de hacienda y crédito público, y ya también a la registraduría nacional del estado civil, para que conjuntamente organicen en este próximo trimestre la consulta popular en el Valle de San Nicolás", dijo el director de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto.

Así las cosas, se espera que las entidades encargadas convoquen durante el primer trimestre de 2026 a las urnas a los ciudadanos de los ocho municipios implicados en la consulta: Rionegro, El Carmen de Viboral, La Ceja, El Retiro, La Unión, Guarne, El Santuario y San Vicente.

Hay que recordar que para la creación de esta figura asociativa debe votar al menos la tercera parte de los ciudadanos inscritos en el censo electoral de cada uno de los municipios y la pregunta debe contar con aprobación de mayoría simple, es decir, el 50% más uno de los votos de los participantes.