En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tribunal Superior de Medellín ratifica que consulta popular en Oriente antioqueño tiene que hacerse

Tribunal Superior de Medellín ratifica que consulta popular en Oriente antioqueño tiene que hacerse

En segunda instancia el Tribunal indicó que no debe haber impedimentos para que ciudadanos decidan sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

Publicidad

Publicidad

Publicidad