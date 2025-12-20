Video del momento exacto en que se estrella avión donde murió Greg Biffle, estrella de Nascar

Un video que circula en redes sociales y en medios locales se convirtió en el testimonio más impactante de la tragedia que enlutó al mundo automovilismo.

En las imágenes se observa el momento exacto en que una aeronave se precipita a tierra durante una maniobra de aterrizaje y, segundos después, estalla en llamas en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte.

En ese accidente perdió la vida Greg Biffle, histórica figura de la Nascar, junto a su esposa Cristina y sus hijos Emma y Ryder.

Estes es el video del accidente:



BREAKING: Dramatic footage shows moment plane carrying NASCAR driver Greg Biffle and his family crashes at Statesville Regional Airport, North Carolina — NTD News/WAAY 31 pic.twitter.com/gllk4O54Me — Rapid Report (@RapidReport2025) December 18, 2025

El siniestro ocurrió este jueves 18 de diciembre, hacia las 10:15 de la mañana, hora local, a unos 70 kilómetros al norte de la ciudad de Charlotte. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el avión involucrado era un Cessna C550, una aeronave ejecutiva con capacidad para siete ocupantes, que se desplomó cuando intentaba aterrizar. Tras el impacto, se produjo un incendio de grandes proporciones que obligó a una rápida intervención de los organismos de emergencia.



La oficina del alguacil del condado de Iredell confirmó que el accidente dejó varias víctimas mortales, aunque aclaró que, por ahora, no se han establecido las causas exactas de la caída. Bomberos, paramédicos y agentes de seguridad acordonaron la zona para controlar el fuego y evitar nuevos riesgos, mientras se iniciaban las labores de investigación.

En el procesamiento de la escena participan tanto autoridades estatales como federales. La Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte y la Administración Federal de Aviación (FAA) lideran las diligencias técnicas, enfocadas en determinar si hubo fallas mecánicas, errores humanos u otros factores que expliquen el accidente. Paralelamente, se adelantan las notificaciones oficiales a los familiares de las víctimas.

Información del portal especializado FlightAware revela que el plan de vuelo contemplaba escalas en Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, en Florida, antes de regresar a Statesville durante la noche. Medios locales señalaron que la aeronave era propiedad de Greg Biffle, quien solía utilizarla para desplazamientos personales y familiares.

La identidad de quienes viajaban a bordo fue confirmada por Garrett Mitchell, creador de contenido conocido como Cleetus McFarland y amigo cercano de la familia. A través de sus redes sociales, Mitchell explicó que Biffle, su esposa y sus hijos se dirigían a Florida para pasar el día con ellos. “Con enorme tristeza puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina y sus hijos Emma y Ryder iban en ese avión. Estamos completamente devastados”, escribió.

La muerte de Greg Biffle ha generado una ola de mensajes de condolencia en el mundo del deporte motor, donde es recordado como una de las grandes figuras de la Nascar y un referente para nuevas generaciones de pilotos. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias de este trágico accidente que quedó registrado en video y que hoy conmociona a Estados Unidos.