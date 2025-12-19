Video: revelan momento exacto que comenzaron desmanes en el Atanasio tras final de Copa

La fiesta de la final de la Copa BetPlay se vio opacada por la violencia en el Atanasio Girardot. Tras terminarse el partido -en donde Atlético Nacional fue campeón-, hinchas del DIM comenzaron desmanes en la tribuna norte del estadio y comenzaron una serie de enfrentamientos con las autoridades y luego contra la barra del cuadro verdolaga.

Fotos: Blu Radio

Momento exacto en que comenzaron los desmanes en el Atanasio Girardot

En rueda de prensa, el alcalde Federico Gutiérrez reveló una serie de videos en donde se ven más a profundidad los desmanes y las razones por las cuales comenzaron, esto para identificar a los culpables y poderlos judicializar de manera adecuada.

Pero uno en especial mostró a la persona que comenzó a incitar a la violencia a los hinchas de la tribuna norte. Se trata de un hombre con el pelo largo y comienza a gritarles a todos que vayan hacia el centro de la cancha, indicándoles además que usan las vallas y palos, siendo el momento exacto en que comienzan los desmanes en el estadio.

Esta misma persona también les indica dónde deben ir y a quién atacar. De acuerdo con las autoridades, ya se habría identificado quién es y pronto se tomarán acciones legales para judicializarlo y evitar que este tipo de hechos se vuelvan a repetir.



"De acuerdo a esa recopilación de pruebas y ese material fílmico que nosotros vamos a tener, es cuando vamos a calificar o a cualificar la denuncia de acuerdo a los respectivos tipos penales que aplique. Pero obviamente hay lesiones, hay tentativas, hay daño en bien público", argumentó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Violencia en el Estadio.

Los responsables. pic.twitter.com/d6ciECrzpB — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 19, 2025

¿Qué pasará con los que hicieron desmanes en el Atanasio Girardot?

Entre los 45 individualizados hay 36 que participaron en riñas y daños del mobiliario del Atanasio Girardot y otros 9 por el ingreso no permitido de pirotecnia. El objetivo es poder judicializar penalmente a estas personas por hechos de violencia.